ข่าวการเมือง

กกต. สั่ง กกต. กทม. ออกหนังสือได้รับเลือกแต่งตั้ง “ชัชชาติ” และ สก. พรุ่งนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 13:00 น.
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กกต. สั่ง กกต. กทม. ออกหนังสือได้รับเลือกแต่งตั้ง “ชัชชาติ” และ สก. ในวันพรุ่งนี้ ภายหลังรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

จากกรณีที่สำนักงาน กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 ด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนน พร้อมรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบทั้ง 50 เขต

ล่าสุดมีรายงานว่าทาง กกต. ได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) เพื่อให้ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคําเลิศ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และได้กําหนดเชิญ ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง 51 คน เข้ารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง แบบ ผ.ถ./ส.ถ. 6/4 ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค. 2569) เวลา 09.00 น. บริเวณโถงอาคาร ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 13:00 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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