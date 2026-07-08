เมียหลวง น้ำตาตก! ยืนยัน ครั้งนี้ไม่กลับไปแล้ว เคยให้โอกาสหลายรอบเพราะเห็นแก่ลูก
เมียหลวง น้ำตาตก! ยืนยัน ครั้งนี้ไม่กลับไปแล้ว หลังเจอผัวจุ่มดิบกิ๊กสาวคาเตียงนอนและโดเรมอน ลั่น ให้โอกาสหลายรอบเพราะเห็นแก่ลูก
จากกรณีที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (7 ก.ค. 69) โลกออนไลน์มีการแชร์และพูดถึงเป็นอย่างมากถึงคลิปวิดีโอที่ทางเมียหลวงถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนำมาโพสต์ประจานพฤติกรรมสามีตัวเองเปลือยกายนอนกกกิ๊กสาวคาเตียง
หลังจับได้ว่าทั้งสองแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีคนใดคนหนึ่งสลดต่อความผิดในครั้งนี้เลย ซึ่งคลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลในชั่วพริบตามีคนเข้าไปดูมากถึง 77 ล้านครั้ง ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ดันไปโฟกัสที่หมอนโดเรมอนและฝากกระติกน้ำสีเขียวจนกลายเป็นมีมทั่วโซเชียล
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ล่าสุด 8 ก.ค. 69 ในรายการ โหนกระแส ได้เชิญเมียหลวงมานั่งพูดคุยในรายการ โดยช่วงหนึ่งพิธีกร หนุ่ม กรรชัย ได้ถามคุณแบม เมียหลวงว่า จะต้องเตรียมอาหารหมาหรือไม่ จะกลับไปหากันหรือเปล่า จะตอบอะไรต้องคิดดี ๆ ก่อนนะเพราะคนดูเยอะมาก
ทางด้าน คุณแบม เมียหลวง ก็ยืนยันเสียงแข็งว่า “ไม่กลับไปแน่นอน เพราะที่ผ่านมาทนให้อภัยและให้โอกาสเขามาตลอดในเรื่องผู้หญิง เพราะเห็นแก่ลูกที่เพิ่งคลอดมา และคิดว่าในครั้งหนึ่งเขาจะคิดได้”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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