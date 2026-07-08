โฆษก สตง. เผยรอศาลพิจารณากรณีตึกถล่ม เร่งเคลียร์คืนพืนที่เช่าให้ รฟท.
โฆษก สตง. เผยรอศาลพิจารณากรณีตึกถล่ม กำลังเดินคดีกับภาคเอกชน เร่งเคลียร์คืนพืนที่เช่าให้ รฟท. พร้อมยุติสัญญาแต่ยังยกเลิกเลยไม่ได้
นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ โฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มว่า ภายหลัง สตง. ยุติสัญญาก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับ รฟท.
แต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถยกเลิกการเช่าได้ทันที เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ เพราะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคาร และตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงต้องประสานงานร่วมกับ รฟท. กรมธนารักษ์ และผู้รับจ้าง เพื่อเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุด โดยระหว่างนี้ยังมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง สัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ 15 ปี แต่การรถไฟฯ เข้าใจเหตุผลและพร้อมยุติสัญญาทันที เมื่อ สตง.สามารถคืนพื้นที่ได้
ส่วนกรอบเวลาการดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี หากผู้รับจ้างคืนพื้นที่ และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟฯ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป
สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนกรณีอาคาร สตง. ถล่ม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 96 ศพ นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การสอบสวนทางวินัยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และขณะนี้เรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ขณะที่การดำเนินคดีกับภาคเอกชนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซิน เคอ หยวน ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 เปิดโรงงานอีกครั้ง ยันเหล็กผ่านมาตรฐาน ไม่เกี่ยวตึก สตง.ถล่ม
- ครบ 1 ปี ตึกสตง.ถล่ม เอาผิดใคร-คดีไปถึงไหนแล้วบ้าง ?
- ประธานองค์กรต้านคอร์รัปชัน ย้ำคนไทยยังโกรธตึก สตง. ถล่ม ถามเอาผิดได้ไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: