ไวรัล! เสก โลโซ ยืนขนาบข้างตำรวจ แฟน ๆ ใจหายแวบ ก่อนเฉลยทำโล่งอก
เสก โลโซ โพสต์ภาพยืนขนาบข้างตำรวจที่ สน.บางเขน แฟนเพลงตกใจหนักคลเายถูกจับกุม เจ้าตัวรับเฉลยแค่ทำบัตรประชาชนหาย
จากกรณี เสก โลโซ หรือ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย ศิลปินนักร้องชื่อดัง ต้องโทษจําคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ และ เสพยาเสพติดฯ กําหนดโทษรวม 2 ปี 12 เดือน 20 วัน เริ่มนับโทษตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 จะพ้นโทษในวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 และได้รับการพักการลงโทษเพราะประพฤติผ่านเกณฑ์ครบถ้วนจึงได้รับการปล่อยตัวกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาในระหว่างการคุมประพฤติ
หลังจาก เสก โลโซ ได้พักการลงโทษแฟนเพลงจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวได้เดินสายร้องเพลง และเจอเพื่อนในวงการมากมาย
ล่าสุดทำเอาแฟน ๆ ตกใจหนักเพราะนักร้องคนดังโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก SEK LOSO แชร์ภาพคู่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยืนขนาบข้างที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน โดยที่เจ้าตัวถือกระดาษอยู่ใบหนึ่ง หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ปล่อยให้คนสงสัยนาน เสก โลโซเฉลยสาเหตุที่มาโรงพักระบุว่าบัตรประชาชนหายจึงมาดำเนินการที่สถานีตำรวจนั่นเอง
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