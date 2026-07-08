เด็กชายวัย 11 ปี ขึ้นศาลคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา การาจี ดับ 72 ราย
อัยการปากีสถานยื่นฟ้อง เด็กชายวัย 11 ปี คดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซาเมื่อ 17 ม.ค. 2569 รวมพ่อเด็กและกรรมการบริหารห้างฐานละเลยความปลอดภัย
พนักงานสอบสวนปากีสถานยื่นฟ้องผู้ต้องหา 6 คนต่อศาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา ย่านการค้าถนนเอ็มเอจินนาห์ ในย่านซัดดาร์ นครการาจี เมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถาน เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 คร่าชีวิตไป 72 ราย บาดเจ็บอีก 8 คน และทำลายร้านค้ากว่า 1,153 ร้านจนหมดสิ้น
ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน ประกอบด้วยเด็กชายวัย 11 ปี ผู้ถูกกล่าวหาว่าเล่นไม้ขีดไฟจนเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ พ่อของเด็กซึ่งเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ประดิษฐ์ในห้าง และกรรมการบริหารห้างกุลพลาซาอีก 4 คน ตาม
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รายงานของ NDTV เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเกือบสัปดาห์เต็มกว่าจะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด และผู้ต้องหาทั้ง 6 คนหลบหนีหลังเกิดเหตุ ก่อนถูกจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนพบว่า เพลิงไหม้เริ่มต้นขึ้นขณะเด็กชายเล่นไม้ขีดไฟอยู่ในร้านดอกไม้ประดิษฐ์ของพ่อ พยานวัย 13 ปีให้การต่อศาลว่าอยู่ในที่เกิดเหตุขณะเด็กชายเล่นไม้ขีดไฟ ก่อนเปลวไฟจะลุกลามขึ้นทันที
พยานผู้ใหญ่อีก 2 คนให้การสอดคล้องกัน ระบุว่าพ่อของเด็กปล่อยให้ลูกชายเฝ้าร้านตามลำพังเป็นประจำโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ตามรายงานของ Times of India ขณะที่ข้อมูลการโทรศัพท์ที่ระบุในคำฟ้องยืนยันว่า พ่อของเด็กไม่ได้อยู่ในร้านขณะเกิดเหตุ
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คำฟ้องยังระบุความบกพร่องร้ายแรงด้านความปลอดภัยของอาคาร นักสืบพบว่าห้างกุลพลาซาไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยพื้นฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทางออกฉุกเฉินถูกล็อกหรือปิดกั้น
ถังดับเพลิงมีไม่เพียงพอ และอาคารไม่มีทั้งระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ตามรายงานของ Gulf News เมื่อไฟฟ้าถูกตัด อาคารทั้งหลังตกอยู่ในความมืดขณะเปลวไฟลุกลาม ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลง
บันทึกการโทรศัพท์ยังเผยว่าฝ่ายบริหารห้างไม่ได้แจ้งหน่วยดับเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยในช่วงเวลาสำคัญแรกของเหตุฉุกเฉิน
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เด็กชายวัย 11 ปีจะถูกพิจารณาคดีในระบบศาลเยาวชน ขณะที่ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่อีก 5 คนเผชิญข้อหาร้ายแรง ทั้งฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับไฟหรือวัตถุติดไฟ กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ทำให้เสียทรัพย์ด้วยไฟหรือวัตถุระเบิดโดยเจตนา และการกระทำร่วมกัน
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