ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา ขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี เจอชาวบ้านรุมจนน่วม
ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา บุกขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี ตำรวจแกะรอยตาม GPS ปิดล้อมจับกุม เจอชาวบ้านรุมจนน่วม
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 8 ก.ค. 2569 ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองกระบี่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ว่า ชายชาวต่างชาติอายุประมาณ 40 ปี ขโมยรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลขับออกไปจากพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันออกติดตาม โดยตรวจสอบระบบ GPS ของรถจนพบว่ารถแล่นอยู่บริเวณถนนนภาจรัส ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จึงตามไปสกัดจับ และพบรถตู้จอดทิ้งไว้ในซอยถนนนภาจรัส สภาพประตูฝั่งคนขับบุบเสียหาย จากการถูกชายคนดังกล่าวกระโดดถีบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่พบชายคนก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปทางโรงแรมแห่งหนึ่งในซอย จึงติดตามจนพบตัวและควบคุมตัวไว้ได้ ขณะควบคุมตัวพบว่าชายคนดังกล่าวมีอาการเอะอะโวยวาย ไม่มีสติ ลักษณะคล้ายมึนเมาหรือมีอาการทางจิตเวช แต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดในขณะนั้น ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นชาวแคนาดา อายุประมาณ 40 ปี
ระหว่างรอรถสายตรวจมารับตัว ชายคนดังกล่าวพยายามวิ่งหลบหนีอีกครั้ง เจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันวิ่งไล่สกัดจับกันวุ่นวายไปทั่วถนน ก่อนที่ชาวบ้านบางส่วนจะเข้ารุมทำร้ายจนชายคนดังกล่าวหมดแรงต่อสู้ จากนั้นรถสายตรวจจึงมาถึงและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าชายต่างชาติเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยเหตุใด แต่ทราบจากเจ้าหน้าที่ประจำแผนกฉุกเฉินว่ารถตู้ฉุกเฉินถูกขับออกไป เนื่องจากต้องเสียบกุญแจคาไว้ที่รถตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที เมื่อตรวจสอบ GPS พบว่ารถยังอยู่ในตัวเมืองกระบี่ บริเวณถนนนภาจรัส จึงติดตามจนพบตัวผู้ต้องหาในที่สุด
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