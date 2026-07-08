เครื่องบินบรรทุกสินค้าปากีสถานฯ สูญหายปริศนา ไม่ทราบชะตากรรมนักบินและลูกเรือ
เครื่องบินบรรทุกสินค้าปากีสถานฯ สูญหายปริศนา ไม่ทราบชะตากรรมนักบินและลูกเรือ 5 ชีวิต เร่งระดมกำลังหาผู้รอดชีวิตทั้งทางบกและทางน้ำ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินบรรทุกสินค้าที่มีนักบินและลูกเรือรวม 5 คน สูญหายในประเทศปากีสถาน
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นรุ่นโบอิ้ง 737 และเป็นของสายการบิน K2 สายการบินสัญชาติปากีสถาน ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และกำลังมุ่งหน้าเมืองการาจี ในประเทศปากีสถาน
จากข้อมูลเรดาห์พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้ลดความสูงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะหักเลี้ยวกระทันหัน และขาดติดต่อไป ซึ่งก่อนเกิดเหตุนักบินได้แจ้งเมื่อเวลา 21.18 น. ตามเวลาท้องถิ่นว่า พวกเขาเผชิญปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง
ทั้งนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งข้อสงสัยว่าหากเครื่องยนต์ขัดข้อง เครื่องบินควรจะลดความสูงต่อเนื่อง ไม่ใช่หายไปในคราวเดียว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวทั้งทางบกและทางน้ำ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ระทึก! นักบินอาร์เจนฯ เปิดประตูเครื่องบิน โดดฆ่าตัวตายกลางอากาศ ขณะกำลังฝึกสอน
- เครื่องบินสหรัฐฯระทึก โดนพลุฉลองวันชาติ เสียงดังสนั่น ขณะกำลังจะลงจอด
- คลิประทึก เครื่องบินลองจอด กระแทกผิวน้ำ ผู้โดยสารทั้งลำหวิดดับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: