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ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก ศึกรีแมตช์ 8 ทีมสุดท้ายบอลโลก 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 22:01 น.
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ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก ศึกรีแมตช์ 8 ทีมสุดท้ายบอลโลก 2026

พรีวิว ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก บอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย แชมป์เก่ารองมือ 3 โลก ดวลจ่าฝูงแอฟริกามือ 6 ที่บอสตัน สเตเดียม 9 ก.ค. นี้ ชิงตั๋วรอบตัดเชือกบอลโลก 2026

ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้ายเดินหน้าคู่ใหญ่ ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก ที่สนามบอสตัน สเตเดียม (Gillette Stadium) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคมนี้ เตะเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ตรงกับ 03.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศไทย นี่คือคู่เดิมที่เคยพบกันในรอบรองชนะเลิศบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ ซึ่งฝรั่งเศสเอาชนะไปได้ 2-0

ฟอร์มการแข่งขัน ฝรั่งเศส ปะทะ โมร็อกโก

ฝรั่งเศสเดินเกมไร้พ่ายมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ยิงไปแล้ว 14 ประตู เสียเพียง 2 ประตูจาก 5 นัด เปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มด้วยชัยชนะรัวๆ ถล่มเซเนกัล 3-1 อิรัก 3-0 และนอร์เวย์ 4-1 ก่อนเก็บชัยรอบ 32 ทีมเหนือสวีเดน 3-0 ส่วนรอบ 16 ทีมต้องดิ้นหนักกว่าเดิม เฉือนปารากวัย 1-0 จากจุดโทษของกีลิยัน เอ็มบัปเป้

ฝั่งโมร็อกโกก็ไร้พ่ายเช่นกัน เปิดกลุ่มด้วยผลเสมอบราซิล 1-1 ตามด้วยชนะสกอตแลนด์ 1-0 และไล่ถล่มเฮติ 4-2 เข้ารอบ 32 ทีมด้วยอันดับสองของกลุ่ม จากนั้นเสมอเนเธอร์แลนด์ 1-1 ในเวลาปกติ ก่อนเอาชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบ และปิดท้ายด้วยการถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม 3-0 ในรอบ 16 ทีม

คีเลียน เอ็มบัปเป้ (10) ของฝรั่งเศสฉลองชัยชนะของทีมหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างปารากวัยและฝรั่งเศสที่เมืองฟิลาเดลเฟีย วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Martin Meissner)
คีเลียน เอ็มบัปเป้ (10) ของฝรั่งเศสฉลองชัยชนะของทีมหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างปารากวัยและฝรั่งเศสที่เมืองฟิลาเดลเฟีย วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Martin Meissner)

อันดับโลกฟีฟ่า

ตามการจัดอันดับโลกฟีฟ่าอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2026 ฝรั่งเศสอยู่อันดับ 3 ของโลก ขณะที่โมร็อกโกอยู่อันดับ 6 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติโมร็อกโก อย่างไรก็ตาม อันดับแบบไม่เป็นทางการที่คำนวณระหว่างทัวร์นาเมนต์ ฝรั่งเศสขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 2 หลังชนะเซเนกัลในนัดเปิดสนาม

สถิติเฮดทูเฮด

ทั้งสองทีมเจอกันมาแล้ว 3 นัดในประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสชนะ 2 นัดหลังสุด คือรอบรองชนะเลิศบอลโลก 2022 ที่ชนะ 2-0 และนัดกระชับมิตรที่ชนะ 2-0 เช่นกัน ส่วนนัดแรกที่เคยเจอกันในศึก King Hassan II Tournament เมื่อปี 1998 จบด้วยผลเสมอ 2-2 ในเวลาปกติ ก่อนโมร็อกโกเอาชนะจุดโทษ 6-5

กีลิยัน เอ็มบัปเป้ ยังคงเป็นดาวซัลโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ด้วย 7 ประตูจาก 17 ครั้งที่ยิงเข้ากรอบ จับคู่หน้าเหนียวกับอุสมาน เดมเบเล่ ที่ทำไปแล้ว 4 ประตู ส่วนแนวรับฝรั่งเศสก็เหนียวแน่นไม่แพ้กัน โดนยิงเข้าเพียง 2 ประตูจาก 5 นัด กุนซือ ดิดิเยร์ เดชองส์ มีตัวเลือกครบทุกตำแหน่ง

ฟากโมร็อกโก ผู้จัดการทีม โมฮาเหม็ด อูวาบี ต้องเผชิญปัญหาแนวรุกขาดผู้เล่นสำคัญ หลังอิสซา ซาบารี มีแนวโน้มพลาดลงสนามจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ทีมต้องพึ่งความคมของกองหน้าคนอื่นในแดนหน้า ขณะที่แนวรับยังทำหน้าที่ได้ดี เสียเพียง 4 ประตูจาก 5 นัด และเป็นทีมที่มีทักษะบุกกลับเร็วอันตราย

เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่

คาดการณ์ตัวจริง

ฝรั่งเศสน่าจะส่งระบบตัวรับ 4 คนคุมเกม มีไมค์ แมญ็อง เฝ้าเสาหลัง แนวรุกยังฝากความหวังไว้กับเอ็มบัปเป้และเดมเบเล่เป็นหลัก ส่วนโมร็อกโกคาดว่าจะเล่นเกมตั้งรับแน่นและรอจังหวะสวนกลับ โดยให้อาชราฟ ฮาคิมี คุมเกมรุกจากปีกขวา ทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปของซาบารี

อาเซดีน อูนาฮี นักเตะทีมชาติโมร็อกโก ถูกเพื่อนร่วมทีมโยนขึ้นไปในอากาศหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับแคนาดา ที่เมืองฮิวสตัน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/David J. Phillip)
อาเซดีน อูนาฮี นักเตะทีมชาติโมร็อกโก ถูกเพื่อนร่วมทีมโยนขึ้นไปในอากาศหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับแคนาดา ที่เมืองฮิวสตัน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/David J. Phillip)

ทายผลบอล ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก

ตลาดต่อรองมองฝรั่งเศสเป็นต่อชัดเจน ราคาต่อรองจากบุ๊กเมกเกอร์ให้ฝรั่งเศสชนะในเวลาปกติที่ -175 เสมอ +290 และโมร็อกโกชนะที่ +525 แนวโน้มสกอร์เอนไปทาง “ต่ำกว่า 2.5 ประตู” เพราะแนวรับทั้งสองทีมเล่นได้เหนียวแน่นตลอดทัวร์นาเมนต์ หากอิงจากฟอร์มการทำประตูและเกมรับที่มั่นคงกว่า ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงกว่า แต่โมร็อกโกก็มีของดีพอจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเคยล้มทีมเต็งอย่างโปรตุเกสมาแล้วในบอลโลกครั้งก่อน

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ทีมที่ชนะในนัดนี้จะได้เข้าไปพบผู้ชนะระหว่างโปรตุเกส สเปน สหรัฐฯ หรือเบลเยียม ในรอบรองชนะเลิศวันที่ 14 กรกฎาคม ที่เมืองดัลลัส

เขียนดูบอลสดฟุตบอลโลก -ฝรั่งเศส- พบ -โมร็อกโก- พรีวิวก่อนแข่ง อันดับโลก สถิติ Head to head คาดการณ์ผู้เล่น ทายผลบอล (ขอข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด,ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 22:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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