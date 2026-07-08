นาทีชีวิต! ไฟไหม้รถทัวร์สายกรุงเทพ-น่าน เพลิงเผาวอดทั้งคัน ผู้โดยสารหนีเอาตัวรอด
ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้รถทัวร์สายกรุงเทพ-น่าน บริเวณทางหลวง 117 จ.พิษณุโลก เสียหายหนักเพลิงเผาวอดทั้งคัน เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดสกัด ผู้โดยสารปลอดภัย ไร้คนเจ็บ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 02.10 น. เกิดเหตุไฟไหม้รถทัวร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-น่าน บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ริมถนนทางหลวงหมายเลข 117 ฝั่งขาเข้าจังหวัดพิษณุโลก ใกล้กับป้อมตำรวจวังเป็ด
เพจเฟซบุ๊ก อบต.วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกส่งรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่สนับสนุนการดับเพลิงทันที เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดไฟอย่างเร่งด่วน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารเดินทางมากับรถจำนวน 21 คน ทุกคนอพยพลงจากรถได้ทันเวลา เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดการณ์ว่ามาจากไฟชอร์ตบริเวณใต้เบาะคนขับ ก่อนเพลิงลุกลามทั้งคัน
ข้อมูลจาก : อบต.วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
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