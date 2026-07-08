นร.วัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เย็บ 19 เข็ม-ฟันหัก แม่เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก
นักเรียนวัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เจ็บหนักเย็บ 19 เข็ม-ฟันหน้าหัก แม่ช็อก! เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (7 ก.ค. 69) เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รับแจ้งเหตุมีนักเรียน อายุ 16 ปี พลัดตกจากรถบัสโดยสารประจำทางสายอยุธยา–วังน้อย ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า ศีรษะแตก ฟันหน้าหักหลายซี่ และมีเลือดไหลอาบใบหน้า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอุทัย เหตุเกิดบนถนนโรจนะ ขาออก มุ่งหน้าอำเภอวังน้อย อาการล่าสุดต้องเย็บรวมกว่า 19 เข็ม
ขณะที่ทาง เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ เปิดเผยว่า จากคำบอกเล่าของน้องนักเรียนผู้บาดเจ็บ ระบุว่า “ขณะกำลังจะลงรถเกิดเสียหลักลื่นจนพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บ” แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า นักเรียนผู้บาดเจ็บได้กดกริ่งเพื่อแจ้งลงรถแล้วหรือยัง
ต่อมาแม่ของผู้บาดเจ็บ ได้เปิดเผยด้วยความตกใจ หลังเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน และคนขับรถบัสแล้วเสร็จ ว่า “เพิ่งเริ่มให้ลูกนั่งรถบัสประจำทางกลับบ้านเองในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ เพื่อฝึกให้สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง โดยช่วงเช้ายังคงขับรถไปส่งตามปกติ ส่วนช่วงเย็นให้ขึ้นรถโดยสารกลับบ้าน แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้” พร้อมฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครองทุกท่าน ให้กำชับบุตรหลานเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นและลงรถโดยสาร รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนกับลูกชายของตน
เบื้องต้น คนขับรถบัสได้เดินทางมาแสดงความรับผิดชอบ และพูดคุยกับครอบครัวผู้บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะประสานการใช้สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และเยียวยาผู้บาดเจ็บต่อไป
อ้างอิงจาก : FB Phra NaKhon News, honekrasae, amarintv
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