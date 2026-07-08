“อนุทิน” รู้สึกอบอุ่นอยู่ท่ามกลางเหล่าทัพ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่
อนุทิน รู้สึกอบอุ่นอยู่ท่ามกลางเหล่าทัพ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมปกป้องอธิปไตยและรองรับทุกสถานการณ์เต็มที่ ชี้ประเทศมีศักยภาพรับมือ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 2569 ว่า ขอเชิญชวนประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าชมงาน THAIDEF-EX 2026 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หลังเยี่ยมชมงานรู้สึกประทับใจ และมีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามและการรุกรานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยมีการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือสามารถลดการพึ่งพาการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และก้าวสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
จากการเยี่ยมชมยังได้เห็นถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น และความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลจะผลักดันเป็นนโยบายต่อไป คือให้เหล่าทัพและหน่วยงานที่มีภารกิจใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ สนับสนุนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
การเดินชมงานในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ทำให้เกิดความมั่นใจว่า หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่มีความจำเป็น ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือ สิ่งที่เคยขาดช่วงในอดีตขณะนี้ได้รับการเติมเต็ม และมีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์
“ตามหลักการ แม้หวังตั้งสงบ ก็ต้องเตรียมรบให้พร้อมสรรพ วันนี้เราอยู่ในสถานะเช่นนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจและสบายใจว่า รัฐบาลจะดูแลอธิปไตยและปกป้องผืนแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่” นายกรัฐมนตรีกล่าว
การได้มาอยู่ท่ามกลางกำลังพลและผู้แทนจากเหล่าทัพในวันนี้ ทำให้รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจว่า กองทัพไทยมีความพร้อมในการปกป้องราชอาณาจักร รักษาอธิปไตย และดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์
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