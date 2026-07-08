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ข่าวดีสายเที่ยว! ญี่ปุ่นยังให้ฟรีวีซ่าคนไทย พำนักได้ไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 21:01 น.
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ข่าวดีสายเที่ยว! ญี่ปุ่นยังให้ฟรีวีซ่าคนไทย พำนักได้ไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง

สถานทูตญี่ปุ่นและกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นยืนยันเงื่อนไขล่าสุด ผู้ถือ ePassport เที่ยวระยะสั้นไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

คนไทยยังเดินทางเข้าญี่ปุ่นแบบไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง ตามข้อมูลล่าสุดจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เงื่อนไขหลักคือต้องถือหนังสือเดินทางไทยแบบมีชิป IC หรือ ePassport ตามมาตรฐาน ICAO เท่านั้น

ผู้ที่จะพำนักเกิน 15 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางตามปกติ วิธีนับวันคือนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นบวก 15 วัน เช่น ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะอยู่ได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 23.59 น. การเดินทางต้องเป็นไปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นเท่านั้น ห้ามทำงานหรือรับค่าตอบแทนใด ๆ ระหว่างพำนัก

มีรายงานจากเพจท่องเที่ยวหลายแห่งว่ากรมการกงสุลยืนยันการขยายมาตรการฟรีวีซ่าคนไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570

อย่างไรก็ตาม หน้าเว็บทางการของสถานทูตญี่ปุ่นและ MOFA Japan ที่ตรวจสอบล่าสุดยังไม่ได้ระบุกรอบวันดังกล่าวไว้ในหัวข้อมาตรการยกเว้นวีซ่าโดยตรง สิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดคือมาตรการฟรีวีซ่า 15 วันสำหรับคนไทยยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ตามปกติ นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2556

ด่านตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นยังมีสิทธิพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธผู้เดินทางเป็นรายกรณี

แม้เข้าเงื่อนไขฟรีวีซ่าแล้วก็ตาม สถานทูตญี่ปุ่นระบุว่าผู้ที่เคยถูกส่งตัวกลับจากญี่ปุ่น อยู่ในช่วงถูกปฏิเสธเข้าประเทศ หรือเคยต้องโทษจำคุกเกิน 1 ปี อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแม้อยู่ในกลุ่มยกเว้นวีซ่า

นักท่องเที่ยวควรเตรียมตั๋วเครื่องบินขากลับ แผนที่พัก และหลักฐานการเงินติดตัวไว้ เผื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจสอบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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