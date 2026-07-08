ข่าวดีสายเที่ยว! ญี่ปุ่นยังให้ฟรีวีซ่าคนไทย พำนักได้ไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง
สถานทูตญี่ปุ่นและกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นยืนยันเงื่อนไขล่าสุด ผู้ถือ ePassport เที่ยวระยะสั้นไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
คนไทยยังเดินทางเข้าญี่ปุ่นแบบไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง ตามข้อมูลล่าสุดจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เงื่อนไขหลักคือต้องถือหนังสือเดินทางไทยแบบมีชิป IC หรือ ePassport ตามมาตรฐาน ICAO เท่านั้น
ผู้ที่จะพำนักเกิน 15 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางตามปกติ วิธีนับวันคือนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นบวก 15 วัน เช่น ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะอยู่ได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 23.59 น. การเดินทางต้องเป็นไปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นเท่านั้น ห้ามทำงานหรือรับค่าตอบแทนใด ๆ ระหว่างพำนัก
มีรายงานจากเพจท่องเที่ยวหลายแห่งว่ากรมการกงสุลยืนยันการขยายมาตรการฟรีวีซ่าคนไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570
อย่างไรก็ตาม หน้าเว็บทางการของสถานทูตญี่ปุ่นและ MOFA Japan ที่ตรวจสอบล่าสุดยังไม่ได้ระบุกรอบวันดังกล่าวไว้ในหัวข้อมาตรการยกเว้นวีซ่าโดยตรง สิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดคือมาตรการฟรีวีซ่า 15 วันสำหรับคนไทยยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ตามปกติ นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2556
ด่านตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นยังมีสิทธิพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธผู้เดินทางเป็นรายกรณี
แม้เข้าเงื่อนไขฟรีวีซ่าแล้วก็ตาม สถานทูตญี่ปุ่นระบุว่าผู้ที่เคยถูกส่งตัวกลับจากญี่ปุ่น อยู่ในช่วงถูกปฏิเสธเข้าประเทศ หรือเคยต้องโทษจำคุกเกิน 1 ปี อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแม้อยู่ในกลุ่มยกเว้นวีซ่า
นักท่องเที่ยวควรเตรียมตั๋วเครื่องบินขากลับ แผนที่พัก และหลักฐานการเงินติดตัวไว้ เผื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจสอบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: