นาทีเฉียดตาย! นทท.ขับกระบะฝ่าไม้กั้น ติดนิ่งคาราง รถไฟบรรทุกน้ำมันเบรกตัวโก่ง หวิดขยี้ร่าง
เฉียดตาย! คลิปนาทีนักท่องเที่ยว ขับกระบะฝ่าไม้กั้น ก่อนจอดนิ่งคาราง รถไฟบรรทุกน้ำมันเปิดสัญญาณดังลั่น เหยียบเบรกตัวโก่ง หวิดขยี้ร่าง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวพัทยา Pattayanews ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟซอยเขาตาโล ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
“กระบะฝ่าไม้กั้นทางรถไฟซอยเขาตาโล ติดคาราง ขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันเบรกจนล้อลาก ก่อนเฉี่ยวหน้ารถเพียงนิดเดียว รอดหวุดหวิด! ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น พร้อมเตือนอย่าฝ่าสัญญาณทางรถไฟ”
เหตุการณ์สุดระทึกขวัญเกิดขึ้นที่บริเวณทางรถไฟซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อมีชายชาวต่างชาติขับรถกระบะฝ่าสัญญาณเตือนรถไฟจนไม้กั้นลงมาคาอยู่บนหลังคารถ ทำให้รถจอดนิ่งสนิทอยู่กลางราง ในจังหวะเดียวกับที่ขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันกำลังจะแล่นผ่านจุดนั้นพอดี
คนขับรถไฟมองเห็นสิ่งผิดปกติดังกล่าว จึงมีการเปิดเสียงหวูดเตือนดังสนั่น เพื่อให้คนขับรถกระบะถอยรถหลบจากรางให้เร็วที่สุด พร้อมเบรกจนล้อลากดังลั่นไปทั่วบริเวณ ทำให้รถไฟหยุดชะงักลงได้ทันก่อนจะถึงตัวรถกระบะเพียงไม่กี่เซนติเมตร หวิดเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแบบเฉียดฉิว มีเพียงแค่ความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการที่รถไฟเฉี่ยวชนด้านหน้ารถกระบะเท่านั้น หลังจากเหตุการณ์สงบลง ชายชาวต่างชาติรายนี้กลับขับรถออกไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำป้ายแจ้งเตือนการหยุดรถรอสัญญาณรถไฟมาติดตั้งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตราย
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อ้างอิงจาก : FB ข่าวพัทยา Pattayanews, honekrasae
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