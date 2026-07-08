โค้ชทีมชาติอียิปต์ ระเบิดอารมณ์หลังตกรอบ ชี้ตั้งใจล็อคผล เพื่อให้อาร์เจนตินาไม่ตกรอบ
โค้ชทีมชาติอียิปต์ ระเบิดอารมณ์หลังพ่ายตกรอบ ชี้ตั้งใจล็อคผล เพื่อให้อาร์เจนตินาไม่ตกรอบ เป็นเหตุผลทางการตลาด กรรมการตัดสินผิดเยอะ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว อัลจาซี่ร่า รายงานว่า นาย ฮอสซัม ฮัซซาน โค้ชทีมชาติอียิปต์ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาภายหลังจากที่ทีมชาติอียิปต์แพ้อาร์เจนตินา 3-2 แม้จะออกนำก่อน 2-0 ก็ตาม
นายฮัซซานได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า เขาไม่อยากจะพูดดีๆ พวกเราแพ้อย่างไม่เป็นธรรม นี่คือการล็อกผล มีแรงสนันสนุนทีมชาติอาร์เจนตินาในทุกด้าน เพราะเป็นเหตุผลด้านการตลาด พวกเขาต้องการให้ทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในทัวร์นาเม้นท์ พวกเขาต้องการให้เมสซี่ได้เล่นต่อ
พวกเราเล่นดีกว่าแชมป์โลกในทุกด้าน มีทั้งปัจจัยทั้งภายในและนอกสนามที่ส่งผลกับการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงการตัดสินนายฮัซซานมองว่าน่ากังขาด้วย
นายฮัซซานกล่าวอีกด้วยว่า เขาจะไม่ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกในแมทช์ที่เหลืออีก พร้อมกล่าวปิดท้ายว่าถ้าอยากให้อาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาก จะเรียกทีมอื่นมาลงเตะทำไม
ทั้งนี้โค้ชอียิปต์กล่าวว่าเขารู้สึกพอใจกับลูกทีมของเขา ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในลีคอียิปต์หรือลีคต่างชาติอย่าง โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และ โอมาร์ มาร์มูช แสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมจะสู้กับทุกทีม
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