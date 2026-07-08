การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่ 4.15 ล้านบัญชี เร่งแก้ไขบัญชีที่เหลือ ย้ำเช็กผ่านแอปฯ เท่านั้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:45 น.
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กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่ 4.15 ล้านบัญชี เร่งแก้ไขบัญชีที่เหลือ ย้ำเช็กผ่านแอปฯ เท่านั้น

กยศ. เผย คำนวณยอดหนี้ใหม่เสร็จแล้ว 4.15 ล้านบัญชี หรือ 99.56% ย้ำลูกหนี้ตรวจสอบยอดผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เท่านั้น

8 ก.ค. 2569 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงความคืบหน้าการคำนวณยอดหนี้ใหม่ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,157,175 บัญชี หรือคิดเป็น 99.56% ของจำนวนบัญชีที่ต้องคำนวณยอดหนี้ใหม่ทั้งหมด พร้อมแนะนำให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เท่านั้น

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กยศ. ได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ และนำข้อมูลขึ้นแสดงในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect แล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,157,175 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 99.56 จากจำนวนบัญชีทั้งหมด 4,175,475 บัญชี โดยยังคงเหลือยอดหนี้กลุ่มที่มีข้อมูลซับซ้อนอีกประมาณ 18,300 บัญชี ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ได้อย่างถูกต้อง กยศ. ขอให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect บนโทรศัพท์มือถือเพียงช่องทางเดียว และสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code หรือช่องทางการรับชำระอื่น ๆ ของ กยศ. ซึ่งระบบจะปรับปรุงยอดหนี้ภายหลังชำระแล้วภายใน 2 วัน

ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในระบบหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง เมื่อถูกหักเงินเดือนแล้วองค์กรนายจ้างจะนำส่งเงินให้กับ กยศ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จากนั้น กยศ. จึงจะสามารถนำมาลดหนี้ได้ ซึ่งขณะนี้ กยศ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบรับชำระหนี้ จึงส่งผลให้การปรับลดยอดหนี้ ของการหักเงินเดือนอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ย้อนหลังได้ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ในเมนู “บริการ” > “รายการอื่น ๆ” > “รายการชำระเงินย้อนหลัง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดและสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้”

กยศ. ขอยืนยันว่า เงินที่ผู้กู้ยืมเงินชำระคืนทุกบาทจะถูกนำเข้าสู่ระบบและนำมาคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน โดยเงินที่ได้รับชำระคืนจะหมุนเวียนกลับมาเป็นทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป

เอกสารชี้แจง กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:45 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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