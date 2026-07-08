ประวัติ “มาดาม สามพี” ที่ปรึกษาปู มัณฑนา วูบล้มกลางวงสัมภาษณ์ที่ศาล
เปิดประวัติ “มาดาม สามพี” คนสนิทปู มัณฑนา หลังวูบหมดสติหน้าศาล อ.อ๊อด และปูโพสต์ให้กำลังใจ
มาดาม สามพี หรือ มาดามโอ๊ต คนสนิทและที่ปรึกษาของนักแสดง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยคดีความของปูกับคู่กรณีหลายฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานของสื่อบันเทิงก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา เคยขอบคุณทีมทนายและมาดามสามพีต่อสาธารณะ โดยระบุว่ามาดามสามพีช่วยเขียนคำแถลงปิดคดีจนทำให้ปูรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม ขณะที่สื่ออีกแห่งรายงานว่าเธอเป็นรุ่นพี่ที่อยู่เคียงข้างปูในหลายเหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์ล่าสุด เกิดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ระหว่างปู มัณฑนา ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีที่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ฟ้องเธอในข้อหาหมิ่นประมาท มีรายงานว่ามาดามสามพีเป็นลมล้มลงต่อหน้าปูกลางวงสัมภาษณ์ ทำให้ปูพยายามคว้าตัวไว้และล้มลงไปด้วย
สื่อรายงานในทิศทางเดียวกันว่า มาดามสามพีศีรษะกระแทกรั้วระหว่างเกิดอาการวูบ โดยปูให้เหตุผลว่ามาดามสามพีดูแลคดีของตนอย่างหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน จึงน่าจะเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว
หลังเกิดเหตุ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ให้กำลังใจมาดามสามพี โดยระบุว่าวันนี้เธอทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนล้มป่วยต่อหน้านักข่าว พร้อมส่งกำลังใจให้
ด้าน ปู มัณฑนา ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว ขอบคุณมาดามสามพีที่ช่วยเหลือคดีของตนมาโดยตลอด ระบุว่าพี่โอ๊ตเหนื่อยและเครียดจนล้มทั้งยืน ศีรษะกระแทกประตู ก้นกระแทกพื้น พร้อมกล่าวขอโทษที่ตนเองมีส่วนทำให้เกิดความเครียดในวันดังกล่าว
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอาการล่าสุดของมาดามสามพีจากแหล่งข่าวที่ตรวจสอบได้เพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้มาดาม สามพี เคยถูกโยงกับคดีความหลายคดีของปู มัณฑนา ทั้งในฐานะคนสนิท คนช่วยไกล่เกลี่ย และคนที่เคยเตือนให้ปูหยุดโพสต์ตอบโต้บนโซเชียลมีเดียในบางช่วง มีรายงานว่าเจ้าตัวเคยออกมาเล่าเบื้องหลังคดีความของปูต่อสาธารณะเช่นกัน
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