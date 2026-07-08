ต้นข้าว ปัณฑิตา อวดโฉมลูกสาวคนแรก เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า ‘บังมัด คลองตัน’
ต้นข้าว ปัณฑิตา อวดภาพลูกสาวคนแรก “น้องอามีร่า” เคียงข้างสามี บังมัด คลองตัน เปิดภาพครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมส่งข้อความถึงสมาชิกใหม่
แฟน ๆ ร่วมยินดี ต้นข้าว ปัณฑิตา อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม tonkaw.original เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 แจ้งข่าวดีคลอดลูกสาวคนแรกแล้ว โดยตั้งชื่อว่า น้องอามีร่า มะอินทร์ พร้อมเผยภาพความประทับใจขณะอยู่ในห้องคลอด และอวดโมเมนต์ครอบครัวตอนที่ บังมัด คลองตัน หรือ วันชัย มะอินทร์ สามี เข้ามาเจอหน้าลูกสาวเป็นครั้งแรก
คุณแม่ป้ายแดงเขียนแคปชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่ว่า “เด็กน้อย sixsevennn 6/7/69 ยินดีต้อนรับนะคะลูกสาวคนแรกของมะมี๊ อามีร่า มะอินทร์ หนูมีป๋าที่รักและพร้อมดูแลหนูเสมอ มีพี่สาวที่ตื่นเต้นและดีใจตั้งแต่รู้ว่าจะมีหนูเข้ามา ขอให้หนูเติบโตท่ามกลางความรักแบบนี้ไปตลอดนะลูกสาว รักป๋ารักพี่สาว และรักครอบครัวของเราให้มาก ๆ นะคะ”
หลังจากทราบข่าวดี แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพ่อและแม่ป้ายแดงกันอย่างคึกคัก หลายคนชมว่าคุณแม่หลังคลอดยังสวยเป๊ะ พร้อมส่งข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่ เช่น
“ยินดีด้วยนะคะคุณแม่สวยมากเลย”
“ยินดีกับบังมัดเเละน้องต้นข้าวด้วยนะครับ”
“ยินดีต้อนรับน้องอามีร่าค่ะ คุณแม่สวยมาก ๆ”
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ต้นข้าวและบังมัดจัดพิธีแต่งงานที่โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนนั้นเจ้าสาวเปิดใจถึงเส้นทางความรักว่าการตัดสินใจแต่งงานผ่านการคิดทบทวนมาอย่างดี ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ และมีภาพไหว้ขอบคุณสามีที่เห็นคุณค่าในตัวเธอและเลือกมาเป็นเจ้าสาว ยืนยันว่าไม่ได้แต่งงานเพราะสิ่งของมีค่าราคาแพง แต่ตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เพราะความรักและความจริงใจที่มอบให้กันมาตลอด
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