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AOT ผนึกกำลังสุนัข K-9 เพิ่มความเข้มงวดในสนามบิน สกัดยาเสพติด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:32 น.
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AOT ผนึกกำลังสุนัข K-9 เพิ่มความเข้มงวดในสนามบิน สกัดยาเสพติด ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

เพจเฟซบุ๊ก AOT Official ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “AOT ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ผนึกกำลังตำรวจ K-9 และหน่วยเกี่ยวข้องสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT ตามแนวนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตรวจค้นและเสริมสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ AOT ได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศ พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบุคลากร เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนี้

1) บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งขาออกผ่านการใช้เครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ควบคู่กับการใช้สุนัขตรวจค้น (K-9) เพื่อเสริมศักยภาพในการตรวจจับสิ่งของต้องห้ามและยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 2) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือ เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยาน 3) ร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศมากที่สุด และเป็นประตูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศที่สำคัญของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้บริการและระดับความเสี่ยงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้ร่วมมือกับกองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำสุนัขตำรวจ K-9 ซึ่งผ่านการฝึกเฉพาะทางด้านการตรวจหายาเสพติดเข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจสัมภาระของลูกเรือและผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอินโถงผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 แล้ว

AOT พร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสายการบิน เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่สามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและสายการบินต่อมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:32 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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