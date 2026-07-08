ไทยสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ พัฒนาขีดความสามารถป้องกันประเทศ
ไทยสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ พัฒนาขีดความสามารถป้องกันประเทศ สีหศักดิ์ คุยยืนยันไม่ได้เลือกข้างสหรัฐฯหรือจีน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังพบหารือกับ พลเรือเอก ซามูเอล เจ ปาปาโร (Samuel J. PUSPACOMaparo) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Command : USPACOM) ในห้วงการเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ว่า ได้พูดคุยสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ว่ามองความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไร ขณะเดียวกันก็ได้มีการพูดคุยเรื่องการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯด้วย
“เรื่องของความมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันระหว่างจีน-สหรัฐฯ ไทยไม่ได้เลือกข้างประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เราต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ เพื่อความมั่นคงของประเทศเราเอง ซึ่งเราจะทำกับจีนด้วยเช่นเดียวกัน” นายสีหศักดิ์ กล่าว
อีกประเด็นสำคัญที่ได้หารือร่วมกัน คือ ไทยอยากจะพัฒนาขีดความสามารถในด้านป้องกันประเทศ และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด โดยขณะนี้ ไทยได้สั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ไปแล้ว ซึ่งบางส่วน สหรัฐฯได้ให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วย และ ไทยได้ยื่นรายการที่จะซื้อไปแล้ว
และ ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ตนเองได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมาที่กรุงเทพฯ เพื่อพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ว่าไปถึงไหนแล้ว แต่กัมพูชาไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมประชุม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.69 นายสีหศักดิ์ ได้เยี่ยมชมฐานทัพร่วม Pearl Harbor-Hickam โดยพลเรือเอก Samuel J. Paparo ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Command: USPACOM) ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ USPACOM
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้วางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานเรือรบ USS Arizona เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2484 พร้อมเยี่ยมชมกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Fleet) และกองเรือนานาชาติที่เข้าร่วมการฝึก Rim of the Pacific (RIMPAC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นการฝึกทางทะเลพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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