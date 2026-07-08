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เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึก VNL 2026 นัดประเดิมสนาม
เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึกเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) นัดประเดิมสนาม เวลา 13.30 น.
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแข่งขันเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) นัดแรก พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา โดยแข่งขันที่เมืองเซนได นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในเวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ขณะที่เว็บไซต์ Volleyball World ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งสองทีมชาติ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย
- หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
- หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
- หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
- หมายเลข 10: นันท์นภัส มูลจะคำ (บีหลัง)
- หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
- หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
- หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
- หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 30: จิดาภา นาหัวหนอง (หัวเสา)
- หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อต)
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติสหรัฐอเมริกา
- หมายเลข 2: จอร์ดิน พอลเตอร์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 3: เอเวอรี สกินเนอร์ (หัวเสา)
- หมายเลข 6: มอร์แกน เฮนท์ซ (ลิเบโร)
- หมายเลข 7: อัสเจีย โอนีล (บอลเร็ว)
- หมายเลข 8: อเล็กซิส โรดริเกซ (ลิเบโร)
- หมายเลข 10: ซิโมน ลี (หัวเสา)
- หมายเลข 11: เซจ คาอาฮาไอนา-ตอร์เรส (เซตเตอร์)
- หมายเลข 12: จอร์แดน ทอมป์สัน (บีหลัง)
- หมายเลข 16: ดานา เรตต์คี (บอลเร็ว)
- หมายเลข 24: ชิอากา อ็อกโบกู (บอลเร็ว)
- หมายเลข 27: แมดิสัน คูบิก (หัวเสา)
- หมายเลข 29: มอลลี แมคเคจ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 33: โลแกน เอกเกิลสตัน (หัวเสา)
- หมายเลข 34: สเตฟานี ซาเมดี (บีหลัง)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: อีริก ซัลลิแวน
สถิติการแข่งขัน ไทย-สหรัฐฯ 7 นัดใน VNL
- ปี 2025: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 1-3 เซต (26-28, 25-21, 25-27, 15-25)
- ปี 2024: สหรัฐอเมริกา ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-22, 19-25, 25-12, 25-18)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (21-25, 18-25, 16-25)
- ปี 2022: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 1-3 เซต (25-17, 13-25, 23-25, 18-25)
- ปี 2021: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (17-25, 14-25, 16-25)
- ปี 2019: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (13-25, 20-25, 17-25)
- ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (10-25, 22-25, 16-25)
แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX
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