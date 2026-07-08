สรุปปมคลิป “มึงใครเนี่ย” เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน
สรุปปมดราม่า เมียหลวงเข้าพบสามีอยู่กับหญิงอื่นในห้องพัก คลิปแพร่สนั่นโซเชียล ล่าสุดถูกลบแล้วแต่มีคนเซฟไว้จำนวนมาก
จากกรณีคลิปไวรัลของหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางไปที่ห้องพักของสามี และพบว่าสามีอยู่ในห้องเดียวกับหญิงอีกคนในสภาพไม่สวมเสื้อผ้า เหตุการณ์ถูกบันทึกเป็นคลิปและเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย มียอดรับชมทะลุ 68 ล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง (บางแหล่งบอกว่ายอดวิวมากถึง 70 ล้านวิว) ก่อนที่เจ้าของคลิปจะลบออกตามคำแนะนำของทนายพัฒน์
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันหลังฝ่ายหญิงพบว่าสามีติดต่อกับภรรยาเก่า ทำให้ฝ่ายหญิงย้ายออกไปพักกับรุ่นพี่ ทั้งสองยังจดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน 1 คน ระหว่างแยกกันอยู่ ฝ่ายชายพยายามง้อขอคืนดีหลายครั้ง จนกระทั่งฝ่ายหญิงติดต่อสามีไม่ได้และพบว่าถูกบล็อกเบอร์โทรศัพท์ จึงเดินทางไปที่ห้องพักดังกล่าวพร้อมรุ่นพี่
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ในคลิป ฝ่ายหญิงกล่าวหาว่าสามีทำร้ายร่างกายตนเองมาก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าสามีอาจใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานใด ด้านพี่ชายของฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวช่อง 8 ชี้แจงว่าทั้งคู่เลิกกันมาประมาณ 1 เดือนแล้วก่อนเกิดเหตุ แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า และปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ยาเสพติด โดยระบุว่าอาการดังกล่าวเกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์
แม้คลิปต้นฉบับจะถูกลบออกจากเฟซบุ๊กแล้ว แต่ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากได้บันทึกคลิปไว้ก่อนหน้า ทำให้คลิปยังคงเผยแพร่ต่อในหลายช่องทาง ฝ่ายหญิงยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทั้งสองฝ่าย และในทางกฎหมาย ตราบใดที่ยังไม่มีการหย่าร้าง การสมรสยังมีผลสมบูรณ์ ทำให้คู่สมรสฝ่ายที่เสียหายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่สามได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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สำหรับผู้ที่พบเห็นคลิปดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย ควรหลีกเลี่ยงการเซฟ แชร์ หรือส่งต่อ เนื่องจากคลิปมีภาพเปลือยของบุคคลที่ระบุตัวตนได้ การส่งต่อภาพลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่คลิปต้นฉบับก็ตาม
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