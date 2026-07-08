คลิปนาที รถตู้ส่งนร. ชนยายข้ามทางม้าลาย เจ็บสาหัส เลือดออกในสมอง ซี่โครงหัก
เพจดังแชร์คลิปอุทาหรณ์ รถตู้รับส่งนักเรียนชนคุณยายข้ามทางม้าลาย อาการสาหัสเลือดออกในสมอง ซี่โครงหัก 2 ซี่ และเจ็บเข่า คนขับขอส่งเด็กก่อนเข้าพบตร.
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์คลิปวิดีโออุทาหรณ์เตือนภัยคนใช้รถใช้ถนน ญาติผู้บาดเจ็บส่งภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์รถตู้พุ่งชนคุณยายขณะเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 แพทย์ตรวจอาการผู้บาดเจ็บพบว่ามีเลือดออกในสมอง กระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่ มีอาการเจ็บเข่า แต่กระดูกขาไม่หัก
หลังเกิดเหตุคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคันเกิดเหตุติดต่อตำรวจเพื่อนัดหมายเข้ามอบตัวในเวลา 18.00 น. โดยแจ้งเหตุผลว่าขอขับรถไปส่งเด็กนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นหลังคลิปวิดีโอแพร่ออกไป ส่วนใหญ่ขอให้คุณยายหายป่วยโดยเร็ว หลายคนมองว่าทางม้าลายบริเวณทางแยกมีความอันตราย ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนนโดยเฉพาะ เพื่อบังคับให้รถทุกคันหยุดรอ
ความเห็นส่วนใหญ่มองว่าบริเวณทางแยกเป็นจุดที่มองเห็นคนข้ามถนนได้ง่าย คนขับอาจถูกเสาเอหน้ารถอาจบังทัศนวิสัยขณะกำลังเลี้ยวขวาเพราะระวังรถทางตรง
ขณะที่ความเห็นอีกส่วนหยิบยกประเด็นกฎหมายจราจรมาวิเคราะห์ร่วมด้วย หากทางแยกมีสัญญาณไฟจราจร คนเดินเท้าต้องสังเกตสัญญาณไฟเป็นหลัก ถ้ารถได้ไฟเขียว คนข้ามต้องรอให้ปลอดภัยก่อน หากวิ่งตัดหน้ารถกะทันหันรถอาจเบรกไม่ทัน แต่ถ้าทางม้าลายจุดนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม รถทุกคันต้องหยุดให้คนเดินเท้าข้ามเสมอ
ชมคลิป
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