เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น “มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” ทำคนแห่เป็นห่วง

เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ไม่ทราบสาเหตุ ลั่น “มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” แฟนคลับและชาวเน็ตแห่เป็นห่วง พร้อมคอมเมนต์ส่งกำลังใจ
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก หลังจากที่ แป้ง อรจิรา ขึ้นไลฟ์พูดทักทายแฟน ๆ และชาวเน็ตได้ไม่นาน จู่ ๆ เธอก็เริ่มสะอื้นไห้ออกมา คล้ายกับว่ามีอะไรบางอย่างในหัวใจที่ไม่สามารถเก็บมันเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้ว จากนั้นไม่นาน แป้ง อรจิรา ก็ปล่อยโฮออกมากลางไลฟ์แบบสุดกลั้น พร้อมตัดพ้อออกมาว่า “โอเค น้องสุดแล้ว น้องมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” และก้มหน้าร้องไห้ต่อ
แฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้าไปดูไลฟ์เมื่อคืนนี้ (7 ก.ค. 69) ต่างก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงสาว เพราะไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้ แต่ทุกคนก็แห่ส่งข้อความให้กำลังใจ แป้ง อรจิรา แม้ว่าจะไม่รู้เลยว่าดาราสาวกำลังเผชิญกับเรื่องราวอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่มากน้อยแค่ไหน แต่เห็นแบบนี้แล้วก็อดห่วงไม่ได้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการร้องไห้ในไลฟ์ครั้งนี้จะเกี่ยวกับเรื่องไหน ต้องรอให้เจ้าตัวพูดอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : TikTok pang_ornjira
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