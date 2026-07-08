ข่าวดาราบันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น “มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” ทำคนแห่เป็นห่วง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:24 น.
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เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น "มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว" ทำคนแห่เป็นห่วง

เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ไม่ทราบสาเหตุ ลั่น “มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” แฟนคลับและชาวเน็ตแห่เป็นห่วง พร้อมคอมเมนต์ส่งกำลังใจ

ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก หลังจากที่ แป้ง อรจิรา ขึ้นไลฟ์พูดทักทายแฟน ๆ และชาวเน็ตได้ไม่นาน จู่ ๆ เธอก็เริ่มสะอื้นไห้ออกมา คล้ายกับว่ามีอะไรบางอย่างในหัวใจที่ไม่สามารถเก็บมันเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้ว จากนั้นไม่นาน แป้ง อรจิรา ก็ปล่อยโฮออกมากลางไลฟ์แบบสุดกลั้น พร้อมตัดพ้อออกมาว่า “โอเค น้องสุดแล้ว น้องมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” และก้มหน้าร้องไห้ต่อ

แฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้าไปดูไลฟ์เมื่อคืนนี้ (7 ก.ค. 69) ต่างก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงสาว เพราะไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้ แต่ทุกคนก็แห่ส่งข้อความให้กำลังใจ แป้ง อรจิรา แม้ว่าจะไม่รู้เลยว่าดาราสาวกำลังเผชิญกับเรื่องราวอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่มากน้อยแค่ไหน แต่เห็นแบบนี้แล้วก็อดห่วงไม่ได้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการร้องไห้ในไลฟ์ครั้งนี้จะเกี่ยวกับเรื่องไหน ต้องรอให้เจ้าตัวพูดอีกครั้ง

แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ทำหลายคนเป็นห่วง

แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ทำหลายคนเป็นห่วง-1

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อ้างอิงจาก : TikTok pang_ornjira

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:24 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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