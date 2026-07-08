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เจมส์ SkizzTV เปิดใจ เจอโจรในคราบเด็กฝึกงาน ขโมยของไปขาย เสียหายเป็นแสน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.
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เจมส์ SkizzTV เปิดใจ เจอโจรในคราบเด็กฝึกงาน ขโมยของไปขาย เสียหายเป็นแสน เผยบริษัทให้ค่าจ้างฝึกงานวันละ 800 ต้องสืบเพิ่มว่าเอาอะไรไปอีก

เจมส์ SkizzTV สตรีมเมอร์คนดัง ผู้ติดตามบนยูทูบ 6 ล้านคน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเป็นอุทธาหรณ์ระบุว่า “ฝากถึงน้องๆมหาลัย ที่อยากฝึกงานนะครับ มีเคส คนมาขอร้องบริษัทพี่ชายผม 2 คน เพื่อฝึกงาน คนนึงอยู่มหาลัยชื่อดังเอกชนแห่งหนึ่ง และอีกคนนึงอยู่มหาลัยรัฐ ชั้นปี 3 ทั้งสอง อยากได้ที่ฝึกงานตรงสาย Esports ที่เรียนมา จึงได้ขอร้องบริษัทพี่ผมในการให้ฝึกงานตรงสายครับ ..

ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นเด็กดี มีอนาคตนะครับ แต่มันดันทำตัวเป็นโจรในบริษัทด้วยกันทั้งคู่ครับ รับเด็กฝึกงาน แต่ได้โจรในคราบนักศึกษามาแทน

ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ยักยอกขโมยของของงานอีเว้นท์เกมส์ไปขายทั้งคู่ ซึ่งทำให้บริษัทพี่ชายผมและ Partner เกมส์ฟุตบอลเจ้านึง
เสียหายเป็นอย่างมาก หลักแสนครับ ซึ่งบริษัท ให้ค่าจ้างวันละ 800 บาทต่อคนด้วยนะครับ 5555 ไม่ได้ทำงานฟรี

มันได้ทำการขโมยของแจกจากพวกอีเว้นท์เกม ที่ทางบริษัทจะต้องแจกของให้กับลูกค้าที่ ”ซื้อของเยอะๆ” หรือทำกิจกรรม ในตัวเกมในงานไปขาย เช่นพวกของแจกต่างๆ เสื้อ หรือไอเทมสำคัญต่างๆ ที่เป็น CODE

และแย่ที่สุดคือ มันแอบเอาเครื่องระบบของ Partner ไปทำการเสกของ ระดับตี + ตันๆ ใส่ ID ตัวมันเองเตรียมไว้ แล้วเอาไปไล่ขายตามกลุ่มขาย ID ซึ่งมีมูลค่า 6 หลัก หลักแสนเลยครับ และยังได้ขโมยเสื้อแบรนดัง Limited เสื้อตัวละหลายพันบาท ไปอีกด้วย.. ซึ่งทั้งคู่มันทำเป็นขบวนการนะครับ มันไม่ได้มาแบบเด็กฝึกงานทั่วไป พวกนี้น่าจะมีคนสั่งการ หรือรู้ช่องทางในการไปไล่ขอฝึกงาน หลายๆที่ที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ใหญ่ๆ และรู้ช่องทางขายของอย่างดีเลย และยังไม่ปักใจเชื่อว่า มันทำมาครั้งแรก
เพราะตามที่สืบประวัติมา มันน่าจะเคยทำมาแล้ว และเชียวชาญมากๆ และตอนนี้ ได้ให้ทนายของบริษัทกำลังยื่นฟ้องค่าเสียหายอยู่ครับ เป็นคดีอาญา ขโมยทรัพย์สิน

อยากฝากถึงน้องๆนักศึกษาส่วนมากที่นิสัยดี ที่ยังอยากมีอนาคตที่ดี เวลาที่บริษัทใด ให้โอกาสนักศึกษาอย่างเราๆ ในการไปฝึกงาน ควรไปเพื่อทำงาน ไม่ใช่ไปเพื่อเป็นโจรครับ รักตัวเองให้เยอะๆ คิดถึงอนาคต คิดถึงหน้าพ่อแม่ซักหน่อย อย่าเห็นของเล็กๆน้อยๆแล้วอยากรวยไวๆ เราจะไปตัดอนาคตตัวเองทำไม ในเมื่อสิ่งที่เราทำ มันทำให้อนาคต ชื่อเสียงของเราหมดไปด้วย และที่สำคัญ มหาลัยเองก็เสียชื่อเสียงไปด้วย เพราะหลังจากนี้ ก็คงจะพอแล้ว กับการรับเด็กฝึกงานครับ

เสียเวลาสอน เสียเงิน แล้วยังต้องมาเป็นคดีความอีก เคสนี้ยังต้องสืบไปต่อครับว่า มันเอาอะไรไปอีก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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