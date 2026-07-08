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จีนอ่วมหนัก! พายุไมสักคร่า 17 ศพ เร่งอพยพคนนับแสน ซ้ำงูหลุดฟาร์มเฉียดพันตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:49 น.
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พายุถล่มจีนดับ 17 เจ็บนับร้อย ไต้ฝุ่นไมสักซัดบ้านเรือน

พายุไมสักถล่มจีนตอนกลางและใต้ยอดเสียชีวิตพุ่ง 17 ศพ อพยพคนนับแสนหนีน้ำท่วม-เขื่อนแตก ซ้ำงูหลุดฟาร์ม 900 ตัว เร่งค้นหาผู้สูญหาย 11 ราย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุ่มสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังพายุรุนแรงพัดถล่มภาคกลางและภาคใต้ของจีน ส่งผลกระทบหนักคร่าชีวิตประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 17 ศพ มีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ทางการต้องเร่งอพยพชาวบ้านหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่

อิทธิพลของพายุไมสักทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในเขตปกครองตนเองกว่างซีทางตอนใต้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ เจ้าหน้าที่เมืองหนานหนิงยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการควบคุมน้ำท่วมสู่ระดับสูงสุด สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีเผยแพร่คลิปวิดีโอกระแสน้ำสีโคลนไหลเชี่ยวกรากพัดพากำแพงคอนกรีตของเขื่อนที่แตกพังทลาย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าได้อพยพประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 130,000 คน และยังมีผู้สูญหายอีก 11 คน

เหตุการณ์น้ำท่วมในกว่างซียังส่งผลกระทบรุนแรงทำให้งูมากถึง 900 ตัวหลุดออกจากฟาร์มเพาะเลี้ยง มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชาวบ้านพยายามไล่จับงูในน้ำที่ท่วมสูงระดับเข่ากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์

ขณะเดียวกัน มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 11 ศพ บาดเจ็บกว่า 330 คน บ้านเรือนพังเสียหายเกือบ 5,000 หลัง และพังถล่มลงมา 22 หลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งและภาคตะวันออกของกว่างซี รวมถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ฝนตกหนักต่อเนื่องและระดับน้ำที่ล้นเอ่อทะลักทำให้ความปลอดภัยของเขื่อนและทำนบกั้นน้ำในพื้นที่ประสบภัยต้องเจอททดสอบหนัก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเตือนให้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหูเป่ยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกัน

สำหรับซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันในช่วงวันศุกร์นี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของไต้หวันประเมินว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ตอนเหนือของเกาะ แต่ยังคงเป็นภัยคุกคาม อาจมีความรุนแรงระดับไต้ฝุ่นกำลังปานกลางถึงระดับรุนแรง ซาเวียร์ จาง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไต้หวันเตือนว่าพายุลูกนี้อาจทำให้มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่า 1 เมตรในบางพื้นที่

ก่อนหน้านี้ไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงถึง 289 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะพัดถล่มเกาะกวม ทิเนียน ไซปัน และโรตาเมื่อวันจันทร์ ทางการไต้หวันเตรียมทหาร 29,000 นายสแตนด์บายรอให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

อย่างไรก็ดี ประเทศจีนเผชิญปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ซึ่งมักมีฝนตกหนักที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักสร้างสถิติใหม่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 22 ศพ เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของจีนเกิดขึ้นในปี 2541 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 ศพ บ้านเรือนพังทลายเกือบ 3 ล้านหลัง ส่วนใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซี

พายุถล่มจีนดับ 17 เจ็บนับร้อย
ภาพจาก : AP
พายุถล่มจีน
ภาพจาก : AP
ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน-2
ภาพจาก : AP
ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : abc

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:49 น.
79
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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