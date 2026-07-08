ย้อนตำนาน วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะสหรัฐฯ ครั้งแรก ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์
ย้อนตำนาน ชัยชนะประวัติศาสตร์ 17 ปี วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยุค 7 เซียน โค่นสหรัฐอเมริกา 3-2 เซต ในศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2009
วันนี้ (8 ก.ค. 2569) วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ในศึกเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สนามที่ 3 ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เกมนี้ทำให้แฟนวอลเลย์บอลนึกถึงชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ 17 ปีก่อน ซึ่งยังเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทีมไทยเอาชนะสหรัฐฯ ได้สำเร็จจนถึงปัจจุบัน
ชัยชนะครั้งนั้นเกิดขึ้นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2009 รอบคัดเลือกกลุ่มไอ ที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ทีมไทยเอาชนะสหรัฐฯ 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 19-25, 25-20, 25-21, 23-25 และ 15-11 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง 16 นาที ท่ามกลางแฟนบอลราว 4,500 คนที่เข้าชมเต็มสนาม
ชัยชนะครั้งนี้ยิ่งใหญ่เพราะระดับของคู่แข่ง ในเวลานั้นสหรัฐฯ เป็นแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2 สมัย และเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ส่งผู้เล่นระดับโลกอย่างแนนซี่ เมตคาล์ฟ กัปตันทีม และจอร์แดน ลาร์สัน ลงสนามเต็มชุด
เกมพลิกไปพลิกมาจนเซตสุดท้าย
เซตแรกสหรัฐฯ ออกสตาร์ทได้ดีกว่า ทำคะแนนนำห่างถึง 18-10 ก่อนปิดเซตไป 25-19 แต่เซตที่สองทีมไทยเริ่มเข้าฟอร์ม โดยวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันทีม นำการบุกพาไทยขึ้นนำสหรัฐฯ ได้เป็นครั้งแรกในเกม ก่อนปิดเซตไป 25-20 ตีเสมอ 1-1
ทีมไทยเดินหน้าคว้าเซตที่สามต่อด้วยสกอร์ 25-21 ขึ้นนำ 2-1 และในเซตที่สี่ไทยนำห่างถึง 20-14 แต่สหรัฐฯ ไล่ตีเสมอและพลิกกลับมาชนะ 25-23 ลากเกมเข้าสู่เซตตัดสิน เสียงเชียร์ของแฟนไทยช่วยผลักดันให้ทีมปิดเซตที่ห้าไปได้ 15-11 คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์
ช่วงเวลานั้นเป็นยุคทองของทีมชาติไทยชุดที่แฟนบอลเรียกติดปากว่า “7 เซียน” ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียครั้งแรกในปีเดียวกัน หลังเอาชนะจีน 3-1 เซต ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
นับจากวันนั้น ไทยกับสหรัฐฯ พบกันในทุกรายการรวมแล้วเกือบ 30 ครั้ง แต่ทีมไทยยังไม่สามารถเอาชนะได้อีกเลย เกมล่าสุดที่พบกันในเนชันส์ ลีก 2025 ไทยพ่ายไป 1-3 เซต ทำให้ชัยชนะ 3-2 เมื่อปี 2009 ยังคงเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์จนถึงวันนี้
สำหรับเกมวันนี้ทั้งสองทีมมาด้วยอันดับที่แตกต่างกันมาก ไทยรั้งอันดับ 21 ของโลก ส่วนสหรัฐฯ อยู่อันดับ 4 และกำลังฟอร์มร้อนแรงหลังจบสัปดาห์ที่ 2 ด้วยการนำเป็นจ่าฝูงของตาราง อย่างไรก็ตาม ในกีฬาวอลเลย์บอลไม่มีอะไรแน่นอน และตำนานปี 2009 คือเครื่องยืนยันว่าทีมไทยเคยล้มยักษ์ทีมนี้มาแล้ว
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