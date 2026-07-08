FIFA เข้าสอบแล้ว IShowSpeed สตรีมเมอร์คนดัง ถูกชาวอาร์เจนตินาเหยียดผิว
FIFA เข้าสอบแล้ว IShowSpeed สตรีมเมอร์คนดัง ถูกชาวอาร์เจนตินาตะโกนด่าเหยียดผิว ระหว่างเกมอาร์เจนตินากับกาบูเวร์ดี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้เริ่มทำการสอบสวนข้อหาเหยียดผิว จากกรณีที่ IShowSpeed สตรีมเมอร์ยักษ์ใหญ๋ผู้ติดตาม 53 ล้านคน เผชิญหน้ากับแฟนบอลชาวอาร์เจนตินา ขณะไลฟ์ชมการแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินาและกาบูเวร์ดี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยทาง FIFA ระบุว่า “ฟุตบอลโลกเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความหลากหลาย และความเคารพ เพราะฟุตบอลโลกเป็นเวทีที่รวมผู้คน วัฒนธรรม และชุมชนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน และผู้ใดก็ตามที่มีพฤติกรรมบั่นทอนคุณค่าเหล่านี้ ย่อมไม่เป็นที่ต้อนรับในวงการกีฬาของเรา” พร้อมระบุว่าทาง FIFA ทำการสอบสวนทันที
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น นาย ดาร์เรน วัตกินส์ จูเนียร์ หรือ IShowSpeed ถูกแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาตะโกนด่าด้อยถ้อยคำเหยียดผิว อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่า IShowSpeed เผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันหลังเข้าชมเกมอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์เมื่อคืนที่ผ่านมา
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