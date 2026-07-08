ข่าวกีฬาฟุตบอลฟุตบอลโลก

เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:37 น.
78
เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่

ฝรั่งเศส เบลเยียม อังกฤษ อาร์เจนตินา ลุ้นตั๋วรอบตัดเชือก แข่ง 4 คู่ 9-11 กรกฎาคมนี้ ชมสดฟรีผ่าน Monomax 2 คู่

JAS และ Monomax Sports TV เตรียมถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้แฟนบอลไทยรับชมฟรี 2 คู่ ผ่านช่อง Monomax Sports TV เกมแรกเปิดฉากคืนวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ตรงกับเช้าวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม เวลาไทย 03.00 น.) ระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโก ที่สนาม Gillette Stadium เมืองบอสตัน สหรัฐฯ

นับเป็นการพบกันอีกครั้งหลังฝรั่งเศสเคยเอาชนะโมร็อกโกในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 มาแล้วทั้งสองทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งฝ่ายยุโรปเอาชนะไป 2-0

สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมครบทุกคู่ทั้ง 4 แมตช์ของรอบนี้ สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน MONOMAX ได้ทั้งหมด

ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย (เวลาประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569

  • 03.00 น. ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก (Monomax / Monomax Sports TV)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569

  • 02.00 น. สเปน พบ เบลเยียม (Monomax)

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569

  • 04.00 น. นอร์เวย์ พบ อังกฤษ (Monomax)
  • 08.00 น. อาร์เจนตินา พบ สวิตเซอร์แลนด์ (Monomax / Monomax Sports TV)

โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด

สเปนเข้ารอบนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี 2010 หลังเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ด้วยประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บของมิเกล เมริโน ส่วนเบลเยียมผ่านเข้ารอบมาด้วยการถล่มสหรัฐฯ ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ขณะที่นอร์เวย์เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก โดยมีเออร์ลิง ฮาลันด์เป็นตัวความหวังหลักในการล่าประตู

ผู้ชนะของแต่ละคู่จะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อในวันที่ 14-15 กรกฎาคมนี้ ก่อนเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศวันที่ 19 กรกฎาคม ที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์

ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์

แฟนฟุตบอลโลกสามารถเช็กบทความและอัปเดตผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นร.วัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เย็บ 19 เข็ม-ฟันหัก แม่เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก ข่าว

นร.วัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เย็บ 19 เข็ม-ฟันหัก แม่เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก

3 นาที ที่แล้ว
เด็กชายวัย 11 ปี ขึ้นศาลคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา การาจี ดับ 72 ราย ข่าวต่างประเทศ

เด็กชายวัย 11 ปี ขึ้นศาลคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา การาจี ดับ 72 ราย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษก สตง. เผยรอศาลพิจารณากรณีตึกถล่ม เร่งเคลียร์คืนพืนที่เช่าให้ รฟท.

5 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา ขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี ชาวบ้านรุมจนน่วม ข่าว

ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา ขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี เจอชาวบ้านรุมจนน่วม

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินบรรทุกสินค้าปากีสถานฯ สูญหายปริศนา ไม่ทราบชะตากรรมนักบินและลูกเรือ

19 นาที ที่แล้ว
ฟไหม้รถทัวร์นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ-น่าน ผู้โดยสาร 21 ชีวิตปลอดภัย ข่าว

นาทีชีวิต! ไฟไหม้รถทัวร์สายกรุงเทพ-น่าน เพลิงเผาวอดทั้งคัน ผู้โดยสารหนีเอาตัวรอด

22 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เร่งสอบสวนโรค นิสิตติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับ ชี้เป็นผลตรวจเบื้องต้น ข่าว

กรมควบคุมโรค เร่งสอบสวนโรค นิสิตติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับ ชี้เป็นผลตรวจเบื้องต้น

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รู้สึกอบอุ่นอยู่ท่ามกลางเหล่าทัพ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ต้นข้าว ปัณฑิตา อวดโฉมลูกสาวคนแรก เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า ‘บังมัด คลองตัน’

45 นาที ที่แล้ว
นาทีเฉียดตาย! นทท.ขับกระบะฝ่าไม้กั้น ติดนิ่งคาราง รถไฟบรรทุกน้ำมันเบรกตัวโก่ง หวิดถูกขยี้ร่าง ข่าว

นาทีเฉียดตาย! นทท.ขับกระบะฝ่าไม้กั้น ติดนิ่งคาราง รถไฟบรรทุกน้ำมันเบรกตัวโก่ง หวิดขยี้ร่าง

49 นาที ที่แล้ว
กรมทะเลฯ เผยผลชันสูตร ลูกพะยูนเกยตื้น คาดติดเชื้อรุนแรง-อวัยวะภายในอักเสบ ข่าว

กรมทะเลฯ เผยผลชันสูตร ลูกพะยูนเกยตื้น คาดติดเชื้อรุนแรง-อวัยวะภายในอักเสบ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โค้ชทีมชาติอียิปต์ ระเบิดอารมณ์หลังตกรอบ ชี้ตั้งใจล็อคผล เพื่อให้อาร์เจนตินาไม่ตกรอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่ 4.15 ล้านบัญชี เร่งแก้ไขบัญชีที่เหลือ ย้ำเช็กผ่านแอปฯ เท่านั้น เศรษฐกิจ

กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่ 4.15 ล้านบัญชี เร่งแก้ไขบัญชีที่เหลือ ย้ำเช็กผ่านแอปฯ เท่านั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;มาดาม สามพี&quot; ที่ปรึกษาปู มัณฑนา วูบล้มกลางวงสัมภาษณ์ที่ศาล ข่าว

ประวัติ “มาดาม สามพี” ที่ปรึกษาปู มัณฑนา วูบล้มกลางวงสัมภาษณ์ที่ศาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

AOT ผนึกกำลังสุนัข K-9 เพิ่มความเข้มงวดในสนามบิน สกัดยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถตู้รับส่งนักเรียนชนคุณยายข้ามทางม้าลาย ข่าว

คลิปนาที รถตู้ส่งนร. ชนยายข้ามทางม้าลาย เจ็บสาหัส เลือดออกในสมอง ซี่โครงหัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น &quot;มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว&quot; ทำคนแห่เป็นห่วง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ลั่น “มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” ทำคนแห่เป็นห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทยสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ พัฒนาขีดความสามารถป้องกันประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึก VNL 2026 นัดประเดิมสนาม ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึก VNL 2026 นัดประเดิมสนาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปปมคลิป &quot;มึงใครเนี่ย&quot; เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน ข่าว

สรุปปมคลิป “มึงใครเนี่ย” เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุถล่มจีนดับ 17 เจ็บนับร้อย ไต้ฝุ่นไมสักซัดบ้านเรือน ข่าวต่างประเทศ

จีนอ่วมหนัก! พายุไมสักคร่า 17 ศพ เร่งอพยพคนนับแสน ซ้ำงูหลุดฟาร์มเฉียดพันตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจมส์ SkizzTV เปิดใจ เจอโจรในคราบเด็กฝึกงาน ขโมยของไปขาย เสียหายเป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่ ข่าวกีฬา

เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ย้อนตำนาน วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะสหรัฐฯ ครั้งแรก ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก พ้อคนไทยดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าว

ไอซ์ รักชนก พ้อคนไทยดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:37 น.
78
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นร.วัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เย็บ 19 เข็ม-ฟันหัก แม่เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก

นร.วัย 16 พลัดตกรถบัสโดยสารประจำทาง เย็บ 19 เข็ม-ฟันหัก แม่เผยเพิ่งให้กลับบ้านเองครั้งแรก

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569
เด็กชายวัย 11 ปี ขึ้นศาลคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา การาจี ดับ 72 ราย

เด็กชายวัย 11 ปี ขึ้นศาลคดีไฟไหม้ห้างกุลพลาซา การาจี ดับ 72 ราย

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569

โฆษก สตง. เผยรอศาลพิจารณากรณีตึกถล่ม เร่งเคลียร์คืนพืนที่เช่าให้ รฟท.

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569
ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา ขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี ชาวบ้านรุมจนน่วม

ฝรั่งคลั่งจัด! หนุ่มแคนาดา ขโมยรถตู้ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ ขับซิ่งหนี เจอชาวบ้านรุมจนน่วม

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569
Back to top button