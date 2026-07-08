เช็กด่วน โปรแกรมบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ดูสดฟรี 2 คู่

ฝรั่งเศส เบลเยียม อังกฤษ อาร์เจนตินา ลุ้นตั๋วรอบตัดเชือก แข่ง 4 คู่ 9-11 กรกฎาคมนี้ ชมสดฟรีผ่าน Monomax 2 คู่
JAS และ Monomax Sports TV เตรียมถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้แฟนบอลไทยรับชมฟรี 2 คู่ ผ่านช่อง Monomax Sports TV เกมแรกเปิดฉากคืนวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ตรงกับเช้าวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม เวลาไทย 03.00 น.) ระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโก ที่สนาม Gillette Stadium เมืองบอสตัน สหรัฐฯ
นับเป็นการพบกันอีกครั้งหลังฝรั่งเศสเคยเอาชนะโมร็อกโกในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 มาแล้วทั้งสองทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งฝ่ายยุโรปเอาชนะไป 2-0
สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมครบทุกคู่ทั้ง 4 แมตช์ของรอบนี้ สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน MONOMAX ได้ทั้งหมด
ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย (เวลาประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
- 03.00 น. ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก (Monomax / Monomax Sports TV)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
- 02.00 น. สเปน พบ เบลเยียม (Monomax)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569
- 04.00 น. นอร์เวย์ พบ อังกฤษ (Monomax)
- 08.00 น. อาร์เจนตินา พบ สวิตเซอร์แลนด์ (Monomax / Monomax Sports TV)
สเปนเข้ารอบนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี 2010 หลังเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ด้วยประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บของมิเกล เมริโน ส่วนเบลเยียมผ่านเข้ารอบมาด้วยการถล่มสหรัฐฯ ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ขณะที่นอร์เวย์เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก โดยมีเออร์ลิง ฮาลันด์เป็นตัวความหวังหลักในการล่าประตู
ผู้ชนะของแต่ละคู่จะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อในวันที่ 14-15 กรกฎาคมนี้ ก่อนเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศวันที่ 19 กรกฎาคม ที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์
ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์
แฟนฟุตบอลโลกสามารถเช็กบทความและอัปเดตผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
ข้อมูลอ้างอิง
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