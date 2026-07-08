ไอซ์ รักชนก พ้อคนไทยดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ไอซ์ รักชนก ตัดพ้อคนไทยกดไลก์-ดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วอนบอกผู้ประกันตนบอกต่อๆ กัน
จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเมียหลวงบุกจับชู้ แอบนัดจุ่มดิบกับสามีตัวเองทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่า พร้อมหลักฐานคาตาคือทั้งสามีและชู้สาวเปลือยกายนอนกอดกันอยู่บนเตียงทั้งคู่ แต่ที่คลิปนี้กลายเป็นกระแสขึ้นมาโดยมีคนดูกว่า 70 ล้านคน
จุดพีคของกระแสไม่ใช่เพียงการที่เมียหลวงบุกเจอสามีตัวเองและกิ๊กสาวในสภาพเปลือยกาย แต่มันคือสภาพที่นอนที่ดูสกปรก ชาวเน็ตยังถึงขั้นต้องออกมาเซฟหมอนโดเรม่อน และฝากระติกสีเขียว ที่ต้องมาอยู่ร่วมในเหตุการณนี้ จนกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน
“ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กโดยพูดถึงคลิปไวรัลเมียหลวงบุกจับชู้ ระบุว่า “ตอนนี้คนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตอน น้อยกว่ายอดคนกดไลค์คลิปที่นอนสีชมพูลายดอกกุหลาบอีกงับ ผู้ประกันตนทั้งหมด 13 ล้าน ลงทะเบียนมา 700,000 เองงับ ใครลงแล้วฝากแท๊กบอกเพื่อนด้วย”
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อ้างอิงจาก : FB รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
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