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ไอซ์ รักชนก พ้อคนไทยดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:28 น.
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ไอซ์ รักชนก พ้อคนไทยดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ไอซ์ รักชนก ตัดพ้อคนไทยกดไลก์-ดูคลิป เมียหลวงบุกจับชู้ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วอนบอกผู้ประกันตนบอกต่อๆ กัน

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเมียหลวงบุกจับชู้ แอบนัดจุ่มดิบกับสามีตัวเองทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่า พร้อมหลักฐานคาตาคือทั้งสามีและชู้สาวเปลือยกายนอนกอดกันอยู่บนเตียงทั้งคู่ แต่ที่คลิปนี้กลายเป็นกระแสขึ้นมาโดยมีคนดูกว่า 70 ล้านคน

จุดพีคของกระแสไม่ใช่เพียงการที่เมียหลวงบุกเจอสามีตัวเองและกิ๊กสาวในสภาพเปลือยกาย แต่มันคือสภาพที่นอนที่ดูสกปรก ชาวเน็ตยังถึงขั้นต้องออกมาเซฟหมอนโดเรม่อน และฝากระติกสีเขียว ที่ต้องมาอยู่ร่วมในเหตุการณนี้ จนกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน

“ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กโดยพูดถึงคลิปไวรัลเมียหลวงบุกจับชู้ ระบุว่า “ตอนนี้คนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตอน น้อยกว่ายอดคนกดไลค์คลิปที่นอนสีชมพูลายดอกกุหลาบอีกงับ ผู้ประกันตนทั้งหมด 13 ล้าน ลงทะเบียนมา 700,000 เองงับ ใครลงแล้วฝากแท๊กบอกเพื่อนด้วย”

ไอซ์ รักชนก พ้อ คนไทยดูคลิป จุ่มดิบ เยอะกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม-1

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อ้างอิงจาก : FB รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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