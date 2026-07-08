เช็ก 14 โรงพยาบาลสำนักการแพทย์ กทม. ระบบขัดข้อง กระทบผู้ป่วย นัดหมาย-จ่ายยา
เปิดรายชื่อ 14 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ระบบ Cloud ขัดข้องชั่วคราว กระทบฐานข้อมูลผู้ป่วยและการจ่ายยา เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข เช็กวิธีเตรียมตัวเข้ารับบริการที่นี่
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งเหตุระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดขัดข้องชั่วคราว สาเหตุเกิดจากระบบ Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักมีปัญหา ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การนัดหมาย และการจ่ายยาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้ขั้นตอนการให้บริการล่าช้ากว่าเดิม
ปัจจุบันทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาระบบและผู้ให้บริการ Cloud กำลังเร่งกู้คืนระบบอย่างเต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลคือสิ่งสำคัญสูงสุด ตอนนี้ทางโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนการทำงานมาใช้รูปแบบบันทึกข้อมูลลงกระดาษแทน เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง แต่อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
เช็กรายชื่อ 14 โรงพยาบาลขัดข้องชั่วคราว
สำหรับรายชื่อโรงพยาบาล 14 แห่งที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
1.โรงพยาบาลกลาง
2.โรงพยาบาลตากสิน
3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
5.โรงพยาบาลสิรินธร
6.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
7.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
8.โรงพยาบาลนคราภิบาล
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
10.โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์
11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
12.โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
13.โรงพยาบาลบุษราคัมจิตการุณย์
14.โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ส่วนแนวทางการเข้ารับบริการในช่วงนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ มีคำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อความรวดเร็ว ดังนี้
- ผู้ที่มีนัดหมาย ให้นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาแสดง เพื่อช่วยให้แพทย์พิจารณาการรักษาและจ่ายยาได้ต่อเนื่อง
- ยืนยันตัวตน นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เผื่อเวลา ควรเผื่อเวลาในการเดินทางและเข้ารับบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาและบันทึกเอกสารด้วยมือ
- ห้องฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงตามปกติ เน้นดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นลำดับแรก
- ผู้ป่วยใน (IPD) ยังคงได้รับการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตามปกติ
สำนักการแพทย์ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (UMSC) ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง ทางหน่วยงานจะเร่งแก้ไขปัญหาและอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะจนกว่าระบบจะกลับมาทำงานสมบูรณ์
ข้อมูลจาก Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรียกเก็บ 300 บาท ผู้ป่วยไม่เร่งด่วนใช้บริการห้องฉุกเฉิน
- โรงพยาบาลดัง จ.นครปฐม เลิกกิจการ 1 ก.ค.นี้ แจ้งคนไข้คืนเวชระเบียน
- อีโบล่าระบาดหนักคองโก เด็ก 6 ขวบหายตัว หลังกลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: