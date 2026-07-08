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เช็ก 14 โรงพยาบาลสำนักการแพทย์ กทม. ระบบขัดข้อง กระทบผู้ป่วย นัดหมาย-จ่ายยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:00 น.
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กทม. แจ้งด่วน ระบบคลาวด์ 14 โรงพยาบาลล่ม

เปิดรายชื่อ 14 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ระบบ Cloud ขัดข้องชั่วคราว กระทบฐานข้อมูลผู้ป่วยและการจ่ายยา เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข เช็กวิธีเตรียมตัวเข้ารับบริการที่นี่

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งเหตุระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดขัดข้องชั่วคราว สาเหตุเกิดจากระบบ Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักมีปัญหา ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การนัดหมาย และการจ่ายยาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้ขั้นตอนการให้บริการล่าช้ากว่าเดิม

ปัจจุบันทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาระบบและผู้ให้บริการ Cloud กำลังเร่งกู้คืนระบบอย่างเต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลคือสิ่งสำคัญสูงสุด ตอนนี้ทางโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนการทำงานมาใช้รูปแบบบันทึกข้อมูลลงกระดาษแทน เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง แต่อาจใช้เวลานานกว่าปกติ

เช็กรายชื่อ 14 โรงพยาบาลขัดข้องชั่วคราว

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาล 14 แห่งที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

1.โรงพยาบาลกลาง

2.โรงพยาบาลตากสิน

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

5.โรงพยาบาลสิรินธร

6.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

7.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

8.โรงพยาบาลนคราภิบาล

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

10.โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

12.โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี

13.โรงพยาบาลบุษราคัมจิตการุณย์

14.โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ส่วนแนวทางการเข้ารับบริการในช่วงนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ มีคำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อความรวดเร็ว ดังนี้

  • ผู้ที่มีนัดหมาย ให้นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาแสดง เพื่อช่วยให้แพทย์พิจารณาการรักษาและจ่ายยาได้ต่อเนื่อง
  • ยืนยันตัวตน นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  • เผื่อเวลา ควรเผื่อเวลาในการเดินทางและเข้ารับบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาและบันทึกเอกสารด้วยมือ
  • ห้องฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงตามปกติ เน้นดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นลำดับแรก
  • ผู้ป่วยใน (IPD) ยังคงได้รับการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตามปกติ

สำนักการแพทย์ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (UMSC) ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง ทางหน่วยงานจะเร่งแก้ไขปัญหาและอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะจนกว่าระบบจะกลับมาทำงานสมบูรณ์

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ขัดข้องชั่วคราว
ภาพจาก Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจาก Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 10:00 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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