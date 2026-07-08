ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 6 ปี ปรับ 3 หมื่น หนุ่มโพสต์ฐานทัพ-ตำแหน่งกำลังพลเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:06 น.
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ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 6 ปี ปรับ 3 หมื่น หนุ่มโพสต์ฐานทัพ-ตำแหน่งกำลังพลเขมร ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงพิพาทชายแดนเดือนธันวาฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ศาลเทศบาลกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้พิพากษาจำคุก ฮุน รักสมี เป็นระยะเวลา 6 ปี และปรับเงินอีก 4 ล้านเรียล (33,000 บาท) ภายหลังจากที่เขาโพสต์ภาพฐานที่ตั้งและตำแหน่งกำลังพล ระหว่างการปะทะระหว่างทหารไทยกัมพูชา ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

โดยนายรักสมีถูกพิพากษาให้มีความผิดฐาน รวบรวมข้อมูลที่เป็นภัยต่อการป้องกันประเทศ ตามมาตรา 446 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ศาลในพนญเปญ ได้พิพากษาจำคุกผู้ต้องหา 37 คน ตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 2 ปี จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา รวมไปถึง 3 นักเคลื่อนไหวด้วย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 09:06 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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