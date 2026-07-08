ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 6 ปี ปรับ 3 หมื่น หนุ่มโพสต์ฐานทัพ-ตำแหน่งกำลังพลเขมร
ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 6 ปี ปรับ 3 หมื่น หนุ่มโพสต์ฐานทัพ-ตำแหน่งกำลังพลเขมร ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงพิพาทชายแดนเดือนธันวาฯ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ศาลเทศบาลกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้พิพากษาจำคุก ฮุน รักสมี เป็นระยะเวลา 6 ปี และปรับเงินอีก 4 ล้านเรียล (33,000 บาท) ภายหลังจากที่เขาโพสต์ภาพฐานที่ตั้งและตำแหน่งกำลังพล ระหว่างการปะทะระหว่างทหารไทยกัมพูชา ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยนายรักสมีถูกพิพากษาให้มีความผิดฐาน รวบรวมข้อมูลที่เป็นภัยต่อการป้องกันประเทศ ตามมาตรา 446 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ศาลในพนญเปญ ได้พิพากษาจำคุกผู้ต้องหา 37 คน ตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 2 ปี จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา รวมไปถึง 3 นักเคลื่อนไหวด้วย
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