ระทึก! นักบินอาร์เจนฯ เปิดประตูเครื่องบิน โดดฆ่าตัวตายกลางอากาศ ขณะกำลังฝึกสอน
นักบินอาร์เจนฯ เปิดประตูเครื่องบิน โดดฆ่าตัวตายกลางอากาศ ขณะกำลังฝึกสอน บินสูงกว่า 250 เมตร โชคดีนักเรียนสติดีนำเครื่องลงจอดได้ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า นายเลียนโดร อันเดรส เบิร์ตทาสโซ วัย 42 ปี ซึ่งเป็นครูสอนฝึกบินชาวอาร์เจนตินาได้เปิดประตูเครื่องบินและกระโดดลงจบชีวิตตัวเอง ขณะที่เครื่องบินอยู่เหนือเมืองโทเลโด ประเทศอาร์เจนตินา
ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุเขากำลังฝึกสอนหญิงวัย 22 ปี บนเครื่องบิน Cessna C-150 โดยหญิงคนดังกล่าวนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัย
อ้างอิงจากหญิงคนดังกล่าว ทราบชื่อคือโรซารีโอ ได้ให้การว่าผู้ตายได้บอกกับเธอว่า “คุณรู้ว่าต้องทำยังไง บินต่อไปนะ” ก่อนที่เขาจะถอดหูฟังออก วางโทรศัพท์มือถือ ปลดเข็มขัดนิรภัย และเปิดประตูก่อนจะกระโดดลงมาเป็นความสูง 250 เมตร
โรซารีโอ เล่าต่อว่าเธอได้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือ และทำตามมาตรการความปลอดภัย และลงจอดได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ครูโรงเรียนสอนบิน กล่าวว่านักเรียนอยู่ภาวะตกใจ แต่ชื่นชมว่าเธอมีสติดีมาก
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพบศพนายเลียนโดร ในระยะเวลา 15 นาที พร้อมยืนยันว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสลดครั้งนี้ ซึ่งเพื่อนร่วมงานระบุว่าเขาไม่ส่งสัญญาณเตือนมาก่อน และพวกเขาก็ได้รับการตรวจสุขภาพจิตทุกๆ 6 เดือน
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