หนุ่มนั่งเล่นกับแฟนที่ท่าเรือ ถูกชายปริศนาถาม “ถ้าตกตรงนี้จะตายไหม” ก่อนจมน้ำหาย
หนุ่มนั่งเล่นกับแฟนที่ท่าเรือ ถูกชายปริศนาถาม “ถ้าตกตรงนี้จะตายไหม” ก่อนจมน้ำหาย ตำรวจกู้ร่างขึ้นมาได้ เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นใคร
พ.ต.ต.ชิตพงศ์ ช่างประดิษฐ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุคนจมน้ำ หลังตกจากท่าเทียบเรือนนทบุรี ท่าน้ำหอนาฬิกา ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
นายบัญชา อายุ 42 ปี พยานที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ตนกำลังนั่งเล่นกับแฟนที่ท่าเรือ ก่อนที่จะมีชายอีกคนปรากฎมาถามว่า “ถ้าตกตรงนี้จะตายไหม” พอพูดจบได้ก้าวลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจมหายไปทันที ตนจึงรับได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทีมประดาน้ำ ได้นำเรือลงค้นหาร่างในแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 5 นาที จึงพบร่างผู้เสียชีวิตห่างจากท่าเรือไปประมาณ 30 เมตร ก่อนนำร่างขึ้นมาให้แพทย์ชันสูตร เบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย ตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารหรือหลักฐานว่าเป็นใคร จึงได้ทำการส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงสอบสวนหามูลเหตุจูงใจต่อไป
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