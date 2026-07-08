ไวรัล Vtuber สาวชาวมะกัน โพสต์เชียร์ทีมรักศึกฟุตบอลโลก แพ้รวดทุกทีม
essie Vtuber สาวชาวมะกัน โพสต์เชียร์ทีมรักศึกฟุตบอลโลก ตั้งแต่บราซิลถึงโคลอมเบีย แพ้รวดทุกทีม ชาวเน็ตวอนพอแล้ว
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ Vtuber (Virtual Youtuber) สาวชาวอเมริกัน ชื่อ essie ได้ออกมาส่งแรงใจเชียร์ทีมรักในศึกฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีม
โดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม โดยเธอโพสต์ว่า “วันนี้เราจะมาดูบราซิลเจอนอร์เวย์กัน!” พร้อมโพสต์รูปโมเดลตัวเองใส่ชุดทีมชาติบราซิล ก่อนที่เกมนั้นจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของบราซิล 2-1
หลังแพ้เธอได้โพสต์ข้อความว่า “มิตรภาพสิ้นสุดกับบราซิล ลุยเลย เม็กซิโก” ซึ่งเกมนั้นเม็กซิโกแพ้อังกฤษไป 3-2
ในวันถัดมาเธอโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดโปรตุเกส และบอกว่า “ไม่เป็นไร! โปรตุเกสชนะแน่ สู้ๆโปรตุเกส” ก่อนที่สเปนจะชนะโปรตุเกส 1-0
เธอยังโพสต์ภาพตนเองใส่ชุดทีมชาติสหรัฐฯ ก่อนจะบอกด้วยว่า “ฉันจะเชียร์ทีมบ้านเกิดตัวเอง USA!” โดยเกมนี้จบลงที่สหรัฐฯ โดนเบลเยียมถล่มไป 4-1
ก่อนที่เธอจะปิดท้ายด้วยใส่ชุดโคลอมเบีย และระบุว่า “ฉันยังสนับสนุนโคลอมเบียได้ใช่ไหม?” ก่อนที่โคลอมเบียจะพ่ายจุดโทษกับสวิตเซอร์แลนด์ตกรอบ
ทั้งนี้เธอได้โพสต์ตนเองเชียร์อาร์เจนตินาทว่าก่อนเกมเริ่มเธอลบโพสต์และได้บอกว่าเธอเปลี่ยนใจอยากเชียร์อียิปต์มากกว่า ก่อนที่อียิปต์จะแพ้อาร์เจนตินา 3-2
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