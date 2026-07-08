“ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก
ทนายพัฒน์ เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก ย้ำแชร์คลิปลามก เสี่ยงโทษจำคุก พร้อมย้ำว่าตราบใดที่จดทะเบียน คือเมียหลวง
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีคลิปสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ที่สงสัยว่าสามีตัวเองนอกใจ จึงพาเพื่อนบุกเข้าไปและพบว่าสามีตัวเองนอนกอดกับผู้หญิงอื่นในสภาพเปลือย และฝ่ายกิ๊กยังนอนกอดกับสามี จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ และมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 77 ล้านครั้ง ก่อนที่คลิปจะถูกลบในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุด ทนายพัฒน์ เมียหลวง ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมขอความร่วมมือไปยังต้นคลิปแล้ว ให้ลบทุกอย่างแล้วตั้งสติ อันไหนที่ผิดว่ากันไปตามผิดเข้าสู่กระบวนการ เพราะบุคคลอื่นที่เเชร์แบบไม่รู้เรื่องจะมีความผิดไปด้วย ขอบคุณครับ”
ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายพัฒน์ ยังได้เขียนอีกว่า “ห้ามแชร์หรือส่งต่อคลิปลามกอนาจาร เพราะโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14
ตราบใดที่มีทะเบียนสมรสตราบนั้นก็คือเมียหลวง จำไว้…”
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