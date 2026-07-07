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กกต. รับรองแล้ว ชัชชาติ นั่งผู้ว่าฯ กทม. ปรเมศวร์ นั่งนายกเมืองพัทยา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 18:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 18:05 น.
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กกต. รับรองแล้ว ชัชชาติ นั่งผู้ว่าฯ กทม. ปรเมศวร์ นั่งนายกเมืองพัทยา

กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ครบ 50 เขต พร้อมนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภา 6 คน หลังตรวจสอบไม่พบเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

สำนักงาน กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 ด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนน พร้อมรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบทั้ง 50 เขต

ในส่วนของเมืองพัทยา กกต. รับรองให้ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ด้วยคะแนน 20,184 คะแนน พร้อมรับรองสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก 6 คน

การรับรองครั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ หลังตรวจสอบการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนแล้วไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม กกต. ระบุว่าการรับรองผลไม่ตัดอำนาจในการสืบสวนหรือวินิจฉัยในภายหลัง หากมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านตามกระบวนการกฎหมาย

สำนักงาน กกต. เตรียมเปิดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองเดินทางมารับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้ เพื่อรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 18:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 18:05 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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