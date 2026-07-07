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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ สหรัฐ ศึก VNL 2026 8 ก.ค.นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 06:01 น.
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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ สหรัฐ ศึก VNL 2026 8 ก.ค.นี้

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุดทั้งสองทีม พร้อมรายชื่อนักตบไทย-สหรัฐ ก่อนดูสดเปิดสนามที่โอซาก้า 8 ก.ค.นี้

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามสัปดาห์ที่ 3 ศึกเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) พบทีมชาติสหรัฐอเมริกา วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ตามเวลาไทย ที่สนามอาซึเอะ อารีนา เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬาชาวไทยรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ก่อนพบกัน ทีมชาติไทยผ่านการแข่งขันมาแล้ว 8 นัด ชนะ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 9 คะแนน อยู่อันดับ 14 ของตาราง ส่วนทีมชาติสหรัฐอเมริกาทำผลงานได้ดีกว่ามาก ชนะ 7 แพ้ 1 มี 20 คะแนน รั้งอันดับ 1 ของตาราง ตามข้อมูลจาก Amarin TV

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย-สหรัฐ

ทั้งสองทีมเจอกันในเวทีนานาชาติหลายครั้ง แต่ไทยยังไม่เคยเอาชนะสหรัฐได้เลยใน 5 นัดหลังสุด ตามข้อมูลจาก Amarin TV:

  • 10/07/2025 ไทย แพ้ สหรัฐ 1-3 เซต (เนชันส์ลีก)
  • 16/05/2024 ไทย แพ้ สหรัฐ 1-3 เซต (เนชันส์ลีก)
  • 07/09/2023 ไทย แพ้ สหรัฐ 0-3 เซต (คัดโอลิมปิก)
  • 16/06/2023 ไทย แพ้ สหรัฐ 0-3 เซต (เนชันส์ลีก)
  • 08/10/2022 ไทย แพ้ สหรัฐ 2-3 เซต (ชิงแชมป์โลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของไทย

ทีมชาติไทยยังหาจังหวะเก็บชัยต่อเนื่องไม่ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา:

  • 21/06/2026 แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซต
  • 20/06/2026 ชนะ แคนาดา 3-1 เซต
  • 18/06/2026 ชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต
  • 17/06/2026 แพ้ ยูเครน 2-3 เซต
  • 07/06/2026 แพ้ เช็กเกีย 0-3 เซต

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของสหรัฐ

ฝั่งสหรัฐอเมริกาเดินหน้าชนะรวดในสัปดาห์ที่สอง ไร้พ่ายทั้ง 4 นัด:

  • 21/06/2026 ชนะ เซอร์เบีย 3-1 เซต
  • 20/06/2026 ชนะ อิตาลี 3-0 เซต
  • 18/06/2026 ชนะ เช็กเกีย 3-0 เซต
  • 17/06/2026 ชนะ โดมินิกัน 3-0 เซต
  • 08/06/2026 ชนะ เยอรมนี 3-0 เซต

รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาชุดลุยสัปดาห์ที่ 3 นำทัพโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม คุมทีมโดย เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ตามข้อมูลจาก PPTV:

  • ตัวเซต: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม), ณัฏฐณิชา ใจแสน
  • ตัวรับอิสระ (ลิเบโร่): ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงษ์
  • บอลเร็ว (มิดเดิลบล็อกเกอร์): ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, แก้วกัลยา กมุลทะลา
  • ตัวตบหัวเสา (โอปโป): พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ปพัชญา พลทำ
  • ตัวตบข้าง (เอาต์ไซด์ฮิตเตอร์): อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, วริศรา สีทาเลิศ, นันท์นภัส มูลจะคำ, จิดาภา นาหัวหนอง

นักกีฬาสำรอง 4 คน ได้แก่ กัญญารัตน์ ขุนเมือง, สุภาวดี พันวิลัย, ณิรารัชย์ ศรีกุตา และเซร่าห์ แอนโคมาห์

รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกา

สมาคมวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาส่งชุดเดิมที่ทำสถิติชนะรวด 4 นัดในสัปดาห์ที่ฟิลิปปินส์มาลงสนามที่โอซาก้า คุมทีมโดย Erik Sullivan และมีนักกีฬาโอลิมปิก 6 คนในทีมชุดนี้ ตามข้อมูลจาก USA Volleyball:

  • ตัวเซต: Micha Hancock, Jordyn Poulter, Saige Ka’aha’aina-Torres
  • ตัวรับอิสระ (ลิเบโร่): Morgan Hentz, Lexi Rodriguez
  • บอลเร็ว (มิดเดิลบล็อกเกอร์): Asjia O’Neal, Dana Rettke, Chiaka Ogbogu, Molly McCage
  • ตัวตบหัวเสา (โอปโป): Jordan Thompson, Stephanie Samedy
  • ตัวตบข้าง (เอาต์ไซด์ฮิตเตอร์): Avery Skinner, Simone Lee-Wank, Madi Kubik-Banks, Logan Eggleston

สถิติทั้งหมดชี้ว่าไทยเป็นรองสหรัฐชัดเจนในเกมนี้ ทั้งอันดับตาราง ฟอร์มการเล่น และผลงานเจอกันในอดีต แต่วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่พลิกได้ทุกเซต แฟนไทยยังมีลุ้นเก็บแต้มจากการยื้อเกมให้นานที่สุด ตามที่ทีมเคยทำได้ในการดวลกับสหรัฐเมื่อปี 2022

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 06:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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