กกต. รับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. พร้อม ส.ก. อีก 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา
ภายหลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนน
ล่าสุด (7 กรกฎาคม 2569) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยให้การรับรองผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง 50 เขต
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 51 คน เข้ารับหนังสือรับรอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. จะให้เข้ารับหนังสือรับรอง ณ บริเวณโถงอาคาร ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การรับรองผลครั้งนี้ ส่งผลให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่ 2 นอกจากนี้ กกต. ยังประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ซึ่งนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง รวมถึงรับรองผลสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 6 คนด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ชนะขาด รับรองผลใน 30 วัน
- “นายกอนุทิน” โพสต์แสดงความยินดี “ชัชชาติ” ชนะเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือ
- เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: