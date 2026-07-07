ดับพุ่ง 15 ศพ! ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน พายุทำบ้านพัง ดินถล่มฝังร่างชาวบ้าน เร่งหาคนหาย
พายุไต้ฝุ่นไมสักพัดถล่มจีน ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 15 ศพ ซ้ำเกิดดินถล่มทับชาวบ้าน 33 ชีวิต ระดมทีมกู้ภัยช่วยเหลือ อพยพคนนับหมื่น ค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากพายุพัดถล่มหลายพื้นที่ของจีนเพิ่มเป็น 15 รายเมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 มีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ทางการเร่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า พายุฝนฟ้าคะนองและกระแสลมแรงพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 รายและบาดเจ็บ 331 ราย สภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีลมกระโชกแรงในช่วงเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดพายุทอร์นาโดในพื้นที่อื่นช่วงดึกวันจันทร์สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน 4,800 หลัง บ้านพังถล่ม 22 หลัง และมีผู้สูญหาย 1 คน
ส่วนพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่างซีทางตอนใต้ อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมสักทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรง มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย ประชาชนกว่า 50,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ และมีผู้สูญหาย 8 คน
ขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองหนานหนิงยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการควบคุมน้ำท่วมสู่ระดับสูงสุด หลังฝนตกหนักทำให้น้ำล้นทำนบกั้นน้ำ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ขณะกระแสน้ำสีโคลนไหลเชี่ยวกรากพัดพากำแพงคอนกรีตของเขื่อนที่พังทลายลงมา
ซีซีทีวีรายงานคำกล่าวของ สี จิ้นผิง สั่งให้ทีมกู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างเต็มกำลัง ย้ำความสำคัญของการรักษาผู้บาดเจ็บ การจัดหาที่พักพิงให้ผู้ประสบภัย และการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพข่าวจากสื่อของรัฐแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสวมเสื้อชูชีพและหมวกนิรภัยกำลังค้นหาผู้รอดชีวิต ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนำเรือยางออกปฏิบัติภารกิจ
ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในจีน โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่บางพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักรุนแรง ในขณะที่พื้นที่อื่นต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด
นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุดินถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของมณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ดินถล่มฝังร่างชาวบ้าน 33 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ 17 คน ทางการท้องถิ่นกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง พร้อมย้ายชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติซ้ำซ้อน
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะมีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น จีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2603
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 รายในจีน หลังเกิดฝนตกหนักถล่มพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ สื่อของรัฐรายงานว่าบางพื้นที่ต้องเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่ทำลายสถิติ
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กด่วน! พายุไมสัก 6 ก.ค. 69 เตือนเหนือ-กลางรับมือฝนตกหนัก ระวังคลื่นสูง 2 เมตร
- ช็อกตัวเลข! แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดับพุ่ง 2595 ศพ กลิ่นเหม็นคลุ้ง กู้ภัยเร่งกู้ร่างเหยื่อ
- กรมอุตุฯ เตือนพายุ “ไมสัก” 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: