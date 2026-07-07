อินฟลูสาวฯ ขอโทษคนไทย-ญี่ปุ่น ปมนอนทับพืชบนภูเขา น้อมรับทุกคำวิจารณ์
เคลื่อนไหวแล้ว! อินฟลูเอนเซอร์สาวโพสต์ขอโทษคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้ผิดหวัง ปมนอนทับพืชบนภูเขาสูง ยืนยันจะระวังการทำคอนเทอนต์ ขอบคุณทุกคนที่ตักเตือน
จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไทยสายท่องเที่ยวโพสต์คลิปวิดีโอขณะนอนทับอนทับพืชบนภูเขาอาคิตะโคมากาตาเกะ ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตไทยและญี่ปุ่นมองว่าเป็นการกระทำที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นข้อห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และมีการลาดตระเวน
หลังเกิดกระแสดราม่าอย่างหนัก ล่าสุด คุณนัท เจ้าของเพจ No Plan Trip ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ขอโทษคนไทยและคนญี่ปุ่นจากใจจริงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สบายใจและรู้สึกผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ ตนเองขอน้อมรับทุกคำตักเตือนไว้ด้วยความเคารพ ต่อไปจะระวังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต
“สวัสดีค่ะ นัท No Plan Trip นะคะ
จากเหตุการณ์และภาพที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ นัทขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนทั้งคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังกับคอนเทนต์ที่นัทนำเสนอค่ะ
นัทได้รับทุกคำตักเตือนและขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ นัทจะระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งในเรื่องการถ่ายภาพและการสื่อสารคอนเทนต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกในอนาคต
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและตักเตือน นัทขอโทษอีกครั้งจากใจค่ะ
สุดท้ายนี้ นัทรักและยังอยากชวนทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะยังมีสถานที่สวย ๆ อีกมากมายให้เราได้ออกไปค้นพบ เรียนรู้ และเก็บความทรงจำดี ๆ ค่ะ
นัท No Plan Trip”
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