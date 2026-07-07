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อินฟลูสาวฯ ขอโทษคนไทย-ญี่ปุ่น ปมนอนทับพืชบนภูเขา น้อมรับทุกคำวิจารณ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 17:35 น.
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อินฟลูฯ สาวไทย ขอโทษนอนทับดอกไม้บนภูเขาอุทยานแห่งชาติญี่ปุ่น

เคลื่อนไหวแล้ว! อินฟลูเอนเซอร์สาวโพสต์ขอโทษคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้ผิดหวัง ปมนอนทับพืชบนภูเขาสูง ยืนยันจะระวังการทำคอนเทอนต์ ขอบคุณทุกคนที่ตักเตือน

จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไทยสายท่องเที่ยวโพสต์คลิปวิดีโอขณะนอนทับอนทับพืชบนภูเขาอาคิตะโคมากาตาเกะ ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตไทยและญี่ปุ่นมองว่าเป็นการกระทำที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นข้อห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และมีการลาดตระเวน

หลังเกิดกระแสดราม่าอย่างหนัก ล่าสุด คุณนัท เจ้าของเพจ No Plan Trip ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ขอโทษคนไทยและคนญี่ปุ่นจากใจจริงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สบายใจและรู้สึกผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ ตนเองขอน้อมรับทุกคำตักเตือนไว้ด้วยความเคารพ ต่อไปจะระวังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

“สวัสดีค่ะ นัท No Plan Trip นะคะ

จากเหตุการณ์และภาพที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ นัทขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนทั้งคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังกับคอนเทนต์ที่นัทนำเสนอค่ะ

นัทได้รับทุกคำตักเตือนและขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ นัทจะระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งในเรื่องการถ่ายภาพและการสื่อสารคอนเทนต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกในอนาคต

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและตักเตือน นัทขอโทษอีกครั้งจากใจค่ะ

สุดท้ายนี้ นัทรักและยังอยากชวนทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะยังมีสถานที่สวย ๆ อีกมากมายให้เราได้ออกไปค้นพบ เรียนรู้ และเก็บความทรงจำดี ๆ ค่ะ

นัท No Plan Trip”

อินฟลูฯ สาวโพสต์ขอโทษแอบเด็ด-นอนทับดอกไม้บนภูเขาอุทยานแห่งชาติ
ภาพจาก Facebook : No Plan Trip

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 17:35 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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