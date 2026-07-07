จำคุก 5 ปี อดีตนายก อบต.ราชาเทวะ คดีทุจริตเสาไฟกินรี ยกฟ้องอีก 8 จำเลย
ศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ชี้ นายทรงชัย นกขมิ้น กับพวกโกงจัดซื้อเสาไฟรูปกินรีปี 56 ให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาคนละ 4 แสนบาท
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 พิพากษาจำคุก นายทรงชัย นกขมิ้น อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.วาสนา จำเลยร่วม คนละ 5 ปี ในคดีทุจริตจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา
คดีนี้อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนายทรงชัยกับพวกรวม 10 คน ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีร่วมกันจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีในปี 2556 และนำงบประมาณมาปรับปรุงโครงการอย่างไม่เหมาะสมในปี 2562
จำเลยทั้ง 10 คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ศาลพิพากษาว่านายทรงชัยและ น.ส.วาสนา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123/1 ให้ลงโทษตามกฎหมายบทที่หนักที่สุด จำคุกคนละ 5 ปี ส่วนจำเลยที่ 3-10 ศาลยกฟ้อง
ภายหลังฟังคำพิพากษา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอนุญาต ตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาท
คดีนี้นับเป็นคดีที่สองที่นายทรงชัยถูกศาลพิพากษาจำคุก ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มิ.ย. 2568 ศาลเดียวกันเคยตัดสินจำคุกนายทรงชัย 4 ปี ปรับ 200,000 บาท ในคดีทุจริตจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ปี 2557 ที่กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
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