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ศาลจีนสั่งประหารชีวิต อดีตข้าราชการ รับสินบนกว่า 2,210 ล้านหยวน นาน 30 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 15:42 น.
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ศาลจีนสั่งประหารชีวิต อดีตข้าราชการ รับสินบนกว่า 2,210 ล้านหยวน นาน 30 ปี
ภาพจาก : LIANHE ZAOBAO

ศาลเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู พิพากษาลงโทษหยาง โหย่วหลิน ฐานรับสินบน ยักยอกทรัพย์ และฟอกเงิน รวม 6 ข้อหา หลังพบพฤติกรรมทุจริตตั้งแต่ปี 2536-2566

ศาลจีนพิพากษาประหารชีวิตหยาง โหย่วหลิน อดีตรองผู้อำนวยการเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนานจิง ฐานรับสินบนมูลค่ากว่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,210 ล้านหยวน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2566

ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู มีคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตัดสินให้หยางมีความผิดฐานรับสินบน ยักยอกทรัพย์ ให้สินบน ยักยอกเงินราชการ ใช้อำนาจโดยมิชอบ และฟอกเงิน รวม 6 ข้อหา ศาลระบุว่าหยางรับทรัพย์สินจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกกับความช่วยเหลือด้านการรับงานก่อสร้าง การดำเนินธุรกิจ การจัดสรรที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ปราบปรามทุจริตระยะยาวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์มองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือกำจัดคู่แข่งทางการเมืองบางส่วนด้วย หยางกล่าวถ้อยแถลงสุดท้ายในชั้นศาล ยอมรับผิดและแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำของตน ศาลเปิดพิจารณาคดีต่อสาธารณะสองครั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน มีผู้เข้าร่วมฟังการพิจารณากว่า 30 คน

ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินส่วนตัวของหยางทั้งหมด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรียกคืนเงินสินบนส่วนที่ยังไม่ได้รับคืนต่อไป หยางถือเป็นข้าราชการจีนรายล่าสุดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีทุจริต ต่อจากไหล เสี่ยวหมิน อดีตเลขาธิการพรรคของบริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกประหารชีวิตในปี 2564 และหลี่ เจี้ยนผิง อดีตข้าราชการท้องถิ่นในมองโกเลียใน ที่ถูกประหารชีวิตในปี 2567

คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าทางการจีนยังคงเดินหน้าบังคับใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตในระดับรุนแรง โดยเฉพาะคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงและกระทำต่อเนื่องยาวนาน ผู้ที่ติดตามประเด็นทุจริตในจีนควรจับตาว่าทางการจะสามารถเรียกคืนทรัพย์สินส่วนที่เหลือได้มากน้อยเพียงใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 15:42 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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