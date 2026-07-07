ทลายแล้ว! โรงงานอาหารเสริมมรณะ ไม่มีอย. ลอบใส่ไซบูทรามีน หลังมีคนกินแล้วดับ
รมต.สำนักนายกฯ นำทีมบุกค้นโกดังบางใหญ่ ทลายโรงงานผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อน หลังมีเหยื่อเสียชีวิต ยึดของกลาง 3 ล้านบาท พร้อมคุมตัวต่างชาติ 3 คน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำทีมแถลงผลการบุกทลายแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมาย ณ โกดังซอยตาด่อน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร สคบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตำรวจนครบาลเข้าร่วมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ทั้งโกดังเก็บสินค้าและสถานที่ผลิต สืบเนื่องจากคดีสะเทือนใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา มีผู้บริโภคหญิงเสียชีวิตหลังกินยาลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่งประชุมหารือเรื่องนี้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม และมอบหมายให้ อย. ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนนำมาสู่การขยายผลถึงแหล่งผลิต
ภายในโกดังเจ้าหน้าที่พบเครื่องจักรสายการผลิตครบวงจร ตั้งแต่เครื่องผสมสารตั้งต้น เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องทำความสะอาดแคปซูล เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องชริงค์ฟิล์ม ไปจนถึงเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ พบผลิตภัณฑ์บรรจุขวดพร้อมขายทั้งยี่ห้อบาชิ และยี่ห้อลิโซ่ (Lishou Fuling Jiaonang) ยึดของกลางรวม 45 รายการ จำนวนประมาณ 10,000 ชิ้น มูลค่า 3 ล้านบาท พร้อมคุมตัวชาวต่างชาติ 3 คนที่ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สินค้าทั้ง 2 ยี่ห้อไม่มีเลขสารบบอาหาร และ อย. ทั้งยังเคยตรวจพบการลักลอบผสมไซบูทรามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 เป็นสารอันตรายส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
สคบ. กำหนดนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 โดยพร้อมช่วยเหลือเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งครอบครัวเหยื่อไม่ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบผู้จำหน่ายออนไลน์และประสานแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อปิดกั้นร้านค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รัฐบาลบูรณาการทำงานอย่างจริงจังตามแนวทางของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล การสูญเสียต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำ วันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตัดวงจรได้ตั้งแต่แหล่งผลิต ขอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเลข อย. ก่อนซื้ออาหารเสริมทุกชนิด ส่วนยาหรือปากกาลดน้ำหนักต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามซื้อออนไลน์เด็ดขาด เพราะความผอมไม่มีค่าเท่าชีวิต
หากพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านช่องทางต่อไปนี้
- สายด่วน สคบ. 1166
- แอปพลิเคชัน OCPB Connect
- เว็บไซต์ ocpb.go.th
- ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
- สายด่วน อย. 1556
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์
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