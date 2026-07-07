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ทลายแล้ว! โรงงานอาหารเสริมมรณะ ไม่มีอย. ลอบใส่ไซบูทรามีน หลังมีคนกินแล้วดับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:06 น.
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รมต.สำนักนายกฯ บุกทลายโรงงานยาลดน้ำหนักเถื่อน

รมต.สำนักนายกฯ นำทีมบุกค้นโกดังบางใหญ่ ทลายโรงงานผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อน หลังมีเหยื่อเสียชีวิต ยึดของกลาง 3 ล้านบาท พร้อมคุมตัวต่างชาติ 3 คน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำทีมแถลงผลการบุกทลายแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมาย ณ โกดังซอยตาด่อน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร สคบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตำรวจนครบาลเข้าร่วมปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ทั้งโกดังเก็บสินค้าและสถานที่ผลิต สืบเนื่องจากคดีสะเทือนใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา มีผู้บริโภคหญิงเสียชีวิตหลังกินยาลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่งประชุมหารือเรื่องนี้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม และมอบหมายให้ อย. ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนนำมาสู่การขยายผลถึงแหล่งผลิต

ภายในโกดังเจ้าหน้าที่พบเครื่องจักรสายการผลิตครบวงจร ตั้งแต่เครื่องผสมสารตั้งต้น เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องทำความสะอาดแคปซูล เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องชริงค์ฟิล์ม ไปจนถึงเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ พบผลิตภัณฑ์บรรจุขวดพร้อมขายทั้งยี่ห้อบาชิ และยี่ห้อลิโซ่ (Lishou Fuling Jiaonang) ยึดของกลางรวม 45 รายการ จำนวนประมาณ 10,000 ชิ้น มูลค่า 3 ล้านบาท พร้อมคุมตัวชาวต่างชาติ 3 คนที่ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติม

สินค้าทั้ง 2 ยี่ห้อไม่มีเลขสารบบอาหาร และ อย. ทั้งยังเคยตรวจพบการลักลอบผสมไซบูทรามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 เป็นสารอันตรายส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

สคบ. กำหนดนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 โดยพร้อมช่วยเหลือเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งครอบครัวเหยื่อไม่ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบผู้จำหน่ายออนไลน์และประสานแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อปิดกั้นร้านค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รัฐบาลบูรณาการทำงานอย่างจริงจังตามแนวทางของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล การสูญเสียต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำ วันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตัดวงจรได้ตั้งแต่แหล่งผลิต ขอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเลข อย. ก่อนซื้ออาหารเสริมทุกชนิด ส่วนยาหรือปากกาลดน้ำหนักต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามซื้อออนไลน์เด็ดขาด เพราะความผอมไม่มีค่าเท่าชีวิต

หากพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • สายด่วน สคบ. 1166
  • แอปพลิเคชัน OCPB Connect
  • เว็บไซต์ ocpb.go.th
  • ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
  • สายด่วน อย. 1556
เจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อนย่านบางใหญ่-3
ภาพจาก : prd
เจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อนย่านบางใหญ่-2
ภาพจาก : prd
เจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อนย่านบางใหญ่
ภาพจาก : prd
เจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักเถื่อนย่านบางใหญ่-1
ภาพจาก : prd

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:06 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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