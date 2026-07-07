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เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนลงสนามแข่ง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:04 น.
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เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ดวล สหรัฐอเมริกา ศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 ก่อนลงสนาม 8 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 น.

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแข่งขันเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นัดแรกพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา การแข่งขันจัดขึ้นที่เมืองเซนได นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

อันดับโลกปัจจุบัน ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 4 ของโลก มีคะแนนสะสม 356.85 คะแนน ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ 21 ของโลก มีคะแนนสะสม 171.76 คะแนน

สถิติการพบกันในศึก VNL

การพบกันแบบเฮดทูเฮด (Head to Head) ในรายการ VNL ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้ว 7 ครั้ง ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด

  • ปี 2025: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 1-3 เซต (26-28, 25-21, 25-27, 15-25)
  • ปี 2024: สหรัฐอเมริกา ชนะ ทีมชาติไทย 3-1 เซต (25-22, 19-25, 25-12, 25-18)
  • ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (21-25, 18-25, 16-25)
  • ปี 2022: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 1-3 เซต (25-17, 13-25, 23-25, 18-25)
  • ปี 2021: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (17-25, 14-25, 16-25)
  • ปี 2019: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (13-25, 20-25, 17-25)
  • ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (10-25, 22-25, 16-25)

แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:04 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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