นายกหญิงเม็กซิโก จัดฉากโดนลักพาตัว หวังแต่งเรื่องกลบคดียักยอกเงิน 40 ล้าน
นายกหญิงเม็กซิโก จัดฉากโดนลักพาตัว หวังแต่งเรื่องกลบคดียักยอกเงิน 40 ล้านเปโซ เตรียมขึ้นศาล 9 ก.ค. ตำรวจพบพิรุธเพียบ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่าศาลในประเทศเม็กซิโก เตรียมเรียกนางแนนซี นาโปเลส นายกเทศมนตรีหญิงประจำเมืองเทนันซิงโก ขึ้นศาลในวันที่ 9 ก.ค. นี้ ภายหลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าเธอจัดฉากตัวเองถูกลักพาตัว เพื่อปกปิดคดียักยอกทรัพย์
โดยการลักพาตัวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีชายสามคนบุกเข้านไปที่บ้านพักของเธอก่อนจะลักพาตัวเธอ ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีคนพบเธอข้างถนน หลังจากที่เธอได้ติดต่อกับพลเมืองดี เพื่อแจ้งสามีของเธอและนำไปสู่การแจ้งตำรวจ
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมเม็กซิโก ซึ่งในขณะที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พวกเขาก็พบความผิดปกติของคำให้การ
นางนาโปเลสกล่าวว่า คนร้ายขู่ฆ่าเธอและครอบครัว หากไม่ยอมจ่ายเงิน 40 ล้านเปโซ (21 ล้านบาท) และหากไม่มีเงินก็ให้ไปเอางบสภามาใช้ ซึ่งเธอระบุอีกว่าเธออาศัยช่วงที่คนร้ายเผลอหลบหนีออกมา
อย่างไรก็ตามตำรวจมองว่าเป็นคำแนะนำที่แปลกสำหรับคนร้าย และจากการตรวจสอบพบว่าสามีและน้องชายของนายกหญิงติดต่อกับคนลักพาตัวโดยตรงและได้มีการพูดคุยกันกว่า 150 ครั้ง ก่อนการลักพาตัว ซึ่งทางตำรวจสันนิษฐานว่าเธอเป็นคนจัดฉากการลักพาตัวครั้งนี้เพื่อปกปิดคดียักยอกทรัพย์และหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมเงินหายไป
ทั้งนี้เธอจะถูกเชิญตัวขึ้นศาลในวันที่ 9 ก.ค. หากเธอถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงเธอและพวกจะถูกจำคุกสูงถึง 16 ปี อย่างไรก็ตามนางนาโปเลสปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่าเป็นการแผนที่จะทำลายอาชีพการเมืองของเธอ
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