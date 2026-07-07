ดิว อริสรา เคลื่อนไหว หลังอดีตสามี ลั่นแคปชั่นสะกิดดรามา ฝน มาริสา โพสต์ฟาดเจ็บ

เซบาสเตียน อดีตสามี ดิว อริสรา โพสต์ภาพพร้อมหน้าลูก ลั่นแคปชั่นเด็ด ‘การเป็นพ่อแม่ที่ดี’ สะกิดดรามาเปิดตัวรักใหม่? เพื่อนสนิทออกโรงปกป้อง
ชาวเน็ตแห่ใส่ใจและจับโยงความน่าจะเป็นกันยกใหญ่ เมื่อจู่ ๆ เซบาสเตียน ลี อดีตสามีของ ดิว อริสรา ออกมากระหน่ำโพสต์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมทำกับน้องไซลาส ลูกชายคนโต พร้อมระบุข้อความบนภาพทุกภาพ
แต่ภาพที่เป็นประเด็นจนถูกจับตามองที่สุดคือ ภาพของกระเป๋าเดินและเสื้อผ้าของน้องไซลาส พร้อมระบุข้อความประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพ่อแม่ที่ดี “80% of being a great parent is just showing up.” แปลเป็นไทยได้ว่า “(80% ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี คือการอยู่ตรงนั้นเคียงข้างลูกเสมอ”
หลังจากสตอรี่นี้โพสต์ได้ไม่นานก็กลายเป็นกระแสที่ถูกนำมาพูดถึงเป็นวงกว้าง หลายคนจับโยงว่านี่เป็นการออกมาโพสต์หลังจากที่ ดิว เปิดตัวรักใหม่ วู้ดดี้ ล่ำซำ มันมีอะไรเกี่ยวกันหรือไม่อย่างไร
ขณะที่ทาง ดิว อริสรา ไม่ได้มีการพูดถึงกระแสข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด มีเพียงรีโพสต์สตอรี่เกี่ยวกับสินค้าที่เธอร่วมงานด้วย และรีโพสต์สตอรี่ให้กำลังใจจากรุ่นน้องคนสนิทอย่าง ฝน มาริสา มิสยูนิเวิร์ส น่าน 2025 โพสต์ภาพคล้ายการ์ตูนที่ดันแปลงมาจากรูปกลุ่มที่มีดิว และหนุ่มวูดดี้อยู่ในเฟรม ขณะที่ทั้งหมดไปเที่ยวด้วยกันที่อเมริกา พร้อมแคปชั่นระบุว่า “ต่อไปนี้ไม่โดดเดี่ยวคนเดียวแล้วนะ จะมี #ทีมดิวอริสรา อยู่ตรงนี้”
ต่อมาในเฟซบุ๊กของ ฝน มาริสา ก็มีความเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง โดยระบุข้อความว่า “จริง ๆ เรื่องในครอบครัวคนนอกไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรมากเพราะคุณไม่ได้รู้จริง….การลงภาพต่าง ๆ ไม่ได้บ่งบอกความจริงเบื้องลึกว่าจริง ๆ แล้วอะไรเป็นยังไง…??? (แต่ถ้าจะให้บอกทั้งหมดก็พร้อม เพราะตอนที่พี่ดิวจะลงคุณอ้างว่า ต้องการให้ลูกอยู่ในความไพรเวท แต่กลับทำสะเองเพื่ออะไร? “สร้างภาพ” หรอคะ?)
ถ้าต้องการให้ลงให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่พี่ดิวเคยทำ และทำมันมาโดยตลอด เพื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าพี่ดิวเป็นแม่ที่ดี…… ฝนคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยในหน้าที่การเป็นแม่ที่ควรจะทำน่ะ ปล. 80% ของค่าใช้จ่ายเด็ก ๆ เลี้ยงลูกเองโดยไม่มีพี่เลี้ยง สิ่งที่พี่ดิวทำมาตลอด ที่คนนอกไม่เคยเห็น……
ปล.สุดท้าย 100% ไม่มีลูกคนไหนที่อยากเห็นคนเป็น พ่อปล่อยมือ “แม่ของลูก” ในวันที่ลำบากหรอกนะคะ…(ความคิดเห็นส่วนตัว ในฐานะคนเป็นแม่และเป็นเมีย วันที่ฝนทุกข์ หรืองี่เง่าที่สุด สามียังไม่เคยปล่อยมือทิ้งฝนไปไหนเลย)”
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อ้างอิงจาก : IG jetsetseb, FB Marisa Klinpongsa
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