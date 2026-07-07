“อนุทิน” สั่ง รมว.พลังงาน ลดราคาน้ำมันทันที ตามราคาน้ำในตลาดโลก
อนุทิน สั่ง รมว.พลังงาน ลดราคาน้ำมันทันที ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตามราคาน้ำในตลาดโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นราคาน้ำมันว่า วันนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้ เหตุผลคือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาอยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลง โดยต้องนึกถึงค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลัก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ตนบอกกับรมว.พลังงาน ในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้น เราก็ไปขอประชาชนขึ้น ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้ว เราก็ไม่ต้องไปขอประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลย ลงทันที และลงให้เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ค่อยๆปรับลง ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไป
เมื่อถามว่ามีกรอบระยะเวลาในการลดราคาน้ำมันหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีกรอบเวลา ทางกระทรวงพลังงานต้องไปทำงานซึ่งมีกลไกในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไปแล้วว่าราคาต้องลดลง ท่านคิดว่ารัฐมนตรีจะกลับมา แล้วบอกว่าไม่ลดราคาหรือเปล่า?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: