เช็กด่วน! วิธีสังเกตดาวนี่ปลอม หลังระบาดหนักในโซเชียล
สาวโพสต์เตือนหลังซื้อน้ำยาซักผ้าดาวนี่ใช้ไปครึ่งถุงไม่หอม เปิดซองพบตัวสะกดผิดเพี้ยนหลายจุด แนะวิธีเช็กของแท้ก่อนควักเงินซื้อ
น้ำยาซักผ้ายี่ห้อดาวนี่ (Downy) ปลอมระบาดหนักในตลาด ผู้ซื้อจับได้จากตัวหนังสือบนซองที่สะกดผิดเพี้ยน ใช้ไปครึ่งถุงแล้วไม่หอมตามโฆษณา
เพจเฟซบุ๊ก Thagoon Kartop Rujirapong โพสต์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เล่าประสบการณ์ซื้อดาวนี่มาใช้ แต่กลิ่นไม่หอมสมคำโฆษณา เมื่อพลิกดูซองจึงพบความผิดปกติ ตัวหนังสือมีคำสะกดผิด เช่น “สัปดาห” และ “เหงือ์” ฟอนต์ยังเพี้ยนไปจากของแท้อย่างเห็นได้ชัด
ผู้ใช้โซเชียลรายอื่นเข้ามาเปรียบเทียบกับซองของแท้ ชี้ให้เห็นว่าฟอนต์ของแท้เนี้ยบกว่า สะกดคำถูกต้องทุกจุด
บางคนถึงขั้นเจอด้านหลังซองปลอมเขียนที่อยู่ผู้ผลิตว่า “เป็นตัวแทนจำหน่ายและการพนัน (ประเทศไทย)” ซึ่งไม่ตรงกับข้อความที่ควรอยู่บนซองของแท้เลย
วิธีสังเกตดาวนี่ปลอมทำได้ง่าย ๆ ด้วยการอ่านตัวหนังสือบนซองอย่างละเอียด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หากพบคำสะกดผิด ฟอนต์ไม่คมชัด หรือข้อความบนซองดูแปลกไม่เป็นทางการ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นของปลอม
ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือซื้อจากร้านที่มีเครดิตเท่านั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย Mall กำกับ ช่วยลดความเสี่ยงจากการซื้อของปลอมได้มาก
ข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: