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เปิดคะแนนอันดับโลก ไทย VS สหรัฐฯ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 บวกลบกี่แต้ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:48 น.
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เปิดอันดับโลก ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนดวลศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนาม 3

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทย VS สหรัฐฯ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนาม 3 ประเทศญี่ปุ่น 8 ก.ค. นี้ ลุ้นสาวไทยแย่งเซตหนีตกชั้น บวกลบกี่แต้ม

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ลงสนามนัดเปิดสัปดาห์ที่ 3 ศึก VNL 2026 พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เกมนี้เป็นการพบกันของสองทีมที่สถานการณ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งผลงานที่ผ่านมาและอันดับโลก

ทีมไทยเปิดสนาม VNL 2026 สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ด้วยผลงานแพ้รวด 4 นัด ได้แก่ แพ้เซอร์เบีย 0-3 แพ้จีน 2-3 แพ้เบลเยียม 2-3 และแพ้เช็กเกีย 0-3 ก่อนเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก กรุงเทพฯ

ทีมไทยเปิดสนามด้วยการแพ้ยูเครน 2-3 ในเกมสูสี จากนั้นคว้าชัยนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ด้วยการชนะบัลแกเรีย 3-0 (25-22, 25-20, 25-17) ตามด้วยชัยชนะเหนือแคนาดา 3-1 ก่อนปิดสัปดาห์ด้วยการแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 รวมผลงานหลังจบสัปดาห์ที่ 2 ทีมไทยมีสถิติ 2 ชนะ 6 แพ้ สะสม 9 คะแนน

ขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกามีผลงานตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง จบสัปดาห์ที่ 2 ด้วยสถิติ 7 ชนะ 1 แพ้ รวม 20 คะแนน ครองอันดับ 1 ของตารางคะแนน VNL 2026 โดยแพ้เพียงนัดเดียวให้กับแคนาดา 0-3 ในสัปดาห์แรก ส่วนสัปดาห์ที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ชนะรวด 4 นัดติดต่อกัน รวมถึงเอาชนะอิตาลี แชมป์ VNL 2 สมัยซ้อน ไปแบบขาดลอย 3-0

เปิดคะแนนอันดับโลก: ไทยได้หรือเสียเท่าไหร่

ด้านอันดับโลก ไทยอยู่อันดับที่ 21 มีคะแนน 171.76 แต้ม ส่วนสหรัฐฯ อยู่อันดับ 4 มีคะแนน 356.85 แต้ม ห่างกันเกือบเท่าตัว ระบบคะแนนอันดับโลกของ FIVB คำนวณจากส่วนต่างอันดับระหว่างสองทีม ทีมอันดับต่ำกว่าที่ชนะทีมอันดับสูงกว่าได้มาก จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากแพ้ตามความคาดหมายก็แทบไม่เสียคะแนน

คะแนนอันดับโลก

  • ไทย ชนะ สหรัฐฯ (3-0 เซต) : +18.13 คะแนน
  • ไทย ชนะ สหรัฐฯ (3-1 เซต) : +15.63 คะแนน
  • ไทย ชนะ สหรัฐฯ (3-2 เซต) : +13.13 คะแนน
  • ไทย แพ้ สหรัฐฯ (2-3 เซต) : -0.01 คะแนน
  • ไทย แพ้ สหรัฐฯ (1-3 เซต) : -0.01 คะแนน
  • ไทย แพ้ สหรัฐฯ (0-3 เซต) : -1.87 คะแนน

ฝั่งสหรัฐฯ แทบไม่ได้คะแนนเพิ่มจากการชนะไทย เพราะระบบมองว่าเป็นผลที่คาดหมายอยู่แล้ว แต่หากพลาดแพ้ จะเสียคะแนนอันดับโลกหนักถึง 13-18 แต้มทันที

ตารางคะแนนอันดับโลก ไทย สหรัฐอเมริกา
Volleyball World

คาดการณ์ผลการแข่งขัน

ด้วยผลงานของสหรัฐฯ ที่ชนะ 7 จาก 8 นัด และฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ ประกอบกับอันดับโลกที่ห่างกันมาก เกมนี้สหรัฐฯ เป็นต่ออย่างชัดเจน มีโอกาสสูงที่ผลจะออกมาเป็นชัยชนะของสหรัฐฯ ในสกอร์ 3-0 หรือ 3-1

อย่างไรก็ตาม ทีมไทยภายใต้การนำของโค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร แสดงให้เห็นในสัปดาห์ที่ 2 ว่าสามารถยกระดับเกมขึ้นมาได้ชัดเจน โดยเฉพาะชัยชนะเหนือบัลแกเรียและแคนาดา จุดที่ต้องจับตาคือไทยจะสามารถยื้อเกมเอาเซตจากสหรัฐฯ ได้หรือไม่ เพราะทุกเซตที่ชิงได้มีความหมายต่อทั้งคะแนนตารางและความมั่นใจของทีมในนัดต่อไป

ทีมไทยยังต้องลุ้นเรื่องการรอดตกชั้นจาก VNL แม้จะนำทีมท้ายตาราง 5 คะแนนหลังจบสัปดาห์ที่ 2 แต่ยังไม่ปลอดภัย 100% เพราะสัปดาห์ที่ 3 ไทยต้องเจอทีมระดับท็อปทั้งสหรัฐฯ ตุรกี ญี่ปุ่น และบราซิล ซึ่งเป็นโปรแกรมหนักที่สุดในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:48 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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