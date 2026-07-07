ผู้ประกาศข่าวดัง สูญ 2.3 ล้าน มิจฉาชีพส่ง SMS อ้างแอปเทรดหุ้น ดูดเงินเกลี้ยงบัญชี
ช็อก! ผู้ประกาศข่าวดัง สูญ 2.3 ล้านบาท หลงกลมิจฉาชีพส่ง SMS อ้างแอปเทรดหุ้น ดูดเงินเกลี้ยงบัญชี เตือนภัยประชาชนเช็กให้ดีก่อนทำธุรกรรม
อเล็กซ์ เดลกาโด (Alex Delgado) อดีตผู้ประกาศข่าวสาวจากสถานี KSEE 24 ผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อมานานถึง 22 ปี ต้องกลายมาเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเสียเอง เพียงเพราะหลงเชื่อข้อความ SMS ปลอม ทำสูญเงินหลักล้านภายในไม่กี่นาที
เดลกาโด เล่าว่า เธอได้รับSMS อ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันเทรดหุ้นจาก Robinhood แจ้งเตือนว่า พบบัญชีมีความผิดปกติ และให้ติดต่อกลับตามเบอร์ที่ระบุในข้อความ เธอตัดสินใจโทรไปตามที่ SMS บอก มิจฉาชีพทำทีเป็นเจ้าหน้าที่อ้างว่า บัญชีลงทุนของ อเล็กซ์ เดลกาโด กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผู้อื่นที่พยายามเข้าถึงบัญชี และแนะนำให้โอนเงินทั้งหมดไปยังบัญชีอื่นเพื่อรักษาความปลอดภัย ด้วยน้ำเสียงที่ดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ทำให้เธอตกใจ และหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง จึงได้ทำการโอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่งตามคำแนะนำ เพื่อรักษาเงินจำนวนนั้นของเธอไว้
เดลกาโด เปิดเผยกลลวงครั้งนี้ว่า มิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่แผนกฉ้อโกงใช้วิธีพูดหว่านล้อมให้เธออยู่ในสายตลอดเวลานานถึง 2 วันเต็ม ๆ จนกระทั่งโอนเงินจนหมดเกลี้ยงบัญชีทุกบาททุกสตางค์
อดีตผู้ประกาศข่าวสาวกล่าวทิ้งท้ายด้วยความเสียดายว่า แม้เธอจะคุ้นเคยกับการรายงานข่าวเรื่องมิจฉาชีพมาตลอด แต่เมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญด้วยตัวเองกลับตกเป็นเหยื่อได้ง่ายดาย พร้อมฝากเตือนทุกคนว่าอย่าไว้ใจใคร ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการทำธุรกรรมทุกครั้ง
นักสืบทิโมธี จอห์นสัน จากตำรวจเมืองเฟรสโน ได้แนะนำวิธีสังเกตสัญญาณอันตรายจากมิจฉาชีพ เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอีก
- มิจฉาชีพจะพยายามสร้างสถานการณ์ให้ดูเร่งด่วนเพื่อให้เราตัดสินใจโดยไม่ทันคิด
- ปฏิเสธที่จะให้เราวางสายโทรศัพท์
- ควรตรวจสอบ SMS และอีเมลธุรกิจต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางหลักของแอปพลิเคชั่น หรือสถาบันการเงิน หรือธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง ก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ
@alexdelgadotv
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อ้างอิงจาก : nypost, TikTok @alexdelgadotv
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